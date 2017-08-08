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Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...

ORC araştırma şirketi önümüzdeki yerel seçimler için Akdeniz'in nabzını tuttu.

08 Ağustos 2017 Salı 13:52
Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...

ORC, geçtiğimiz günlerde 30 Büyükşehir anketi yayınlamıştı.

Bu defa da Akdeniz Bölgesi'ne özel anket çalışması yapıldı. Çalışma 12-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Hatay, Antalya ve Adana'da toplam 5400 kişi ile yüz yüze ve telefon destekli cati yöntemiyle gerçekleştirildi.

Buna göre Akdeniz'deki 3 büyükşehirin 2'sinde sürpriz var. 'Bu pazar yerel seçim olsa' CHP Hatay'ı, MHP de Adana'yı kaybediyor. Böylelikle AK Parti 3 büyükşehiri kazanıyor.

İşte sonuçlar;






Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 13:52
  1. Ak Parti
  2. Yerel Seçim
  3. Yüz Yüze
  4. Antalya
  5. Akdeniz Bölgesi
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