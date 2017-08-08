Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...
ORC araştırma şirketi önümüzdeki yerel seçimler için Akdeniz'in nabzını tuttu.08 Ağustos 2017 Salı 13:52
ORC, geçtiğimiz günlerde 30 Büyükşehir anketi yayınlamıştı.
Bu defa da Akdeniz Bölgesi'ne özel anket çalışması yapıldı. Çalışma 12-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Hatay, Antalya ve Adana'da toplam 5400 kişi ile yüz yüze ve telefon destekli cati yöntemiyle gerçekleştirildi.
Buna göre Akdeniz'deki 3 büyükşehirin 2'sinde sürpriz var. 'Bu pazar yerel seçim olsa' CHP Hatay'ı, MHP de Adana'yı kaybediyor. Böylelikle AK Parti 3 büyükşehiri kazanıyor.
İşte sonuçlar;