Son anket sonuçları açıklandı! 3 büyükşehirde...

ORC, geçtiğimiz günlerde 30 Büyükşehir anketi yayınlamıştı.



Bu defa da Akdeniz Bölgesi'ne özel anket çalışması yapıldı. Çalışma 12-30 Temmuz 2017 tarihleri arasında Hatay, Antalya ve Adana'da toplam 5400 kişi ile yüz yüze ve telefon destekli cati yöntemiyle gerçekleştirildi.



Buna göre Akdeniz'deki 3 büyükşehirin 2'sinde sürpriz var. 'Bu pazar yerel seçim olsa' CHP Hatay'ı, MHP de Adana'yı kaybediyor. Böylelikle AK Parti 3 büyükşehiri kazanıyor.



İşte sonuçlar;













