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Darbeci Sisi'nin geçmişiyle ilgili ilginç detay

Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin kirli geçmişini gözler önüne seren bir olay ortaya çıktı.

09 Ocak 2018 Salı 08:01
Darbeci Sisi'nin geçmişiyle ilgili ilginç detay

Tarih 31 Ekim 1999
ABD’nin New York kentinden Kahire’ye gitmek üzere havalanan Mısır Havayolları'na ait B767 tipi yolcu uçağı, kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra düştü.

Uçakta tam 217 kişi vardı.
Hepsi hayatını kaybetti.

Mısır uçağı denize düştü.
Olay ise şaibeli bir kaza olarak kayıtlara geçti.

FBI da Mısırlı yetkililer de gerçek nedeni bir türlü sunamadı.
Sebep kimine göre ikinci pilotun intiharı kimine göre ise mekanik bir arızaydı.

İkinci pilotun kaptan pilotu kokpitten çıkarıp, uçağın kontrolünü eline aldığı sonra da uçağı 10 bin metreden aşağı daldırdığı ardından müdahale edilse de uçağın düşmekten kurtulamadığı gibi bir senaryo konuşuldu.

Ayrıca uçağı kasten düşürdüğü iddia edilen 59 yaşındaki pilotun, ruhsal bunalımları, kızının rahatsızlığı, eşiyle arasındaki problemler, kumar alışkanlığı, vs gibi bir çok hikaye de medyaya servis edildi.

Ancak gerçekler biraz daha farklıydı.
Çünkü o uçağın uçağa son anda binmekten vaz geçen bir yolcusu daha vardı.
O da bugün Mısır’da Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan darbeci Sisi’ydi.

Sisi, 1999 yılında 50 subay arkadaşıyla ABD’deydi.
Dönüş için hazırlıklar tamamlanmış, uçak biletleri okeylenmişti.
Ancak JFK havalimanına gelinirken, Sisi çok önemli bir işinin çıktığını söyleyip, uçağa binmekten vazgeçmiş, biletini erteletip, New York’ta kalmaya karar vermiş.

50 subay arkadaşı ise diğer yolcularla birlikte uçağa binmiş. Ardından da o şaibeli uçak kazası yaşanmış.

Uçakta 217 kişi vardı dedik.
50’si subaydı.
51’incisi ise Sisi’ydi.
Sisi son anda vaz geçip, uçağa binmedi.
50 subay arkadaşı öldü.
Onlarla birlikte uçakta 3 kişi daha vardı.
Nükleer uzman olan bilim adamlarıydı.
3 nükleer bilimci ABD’de bir takım görüşmeler yaptıktan sonra Kahire’ye dönüyordu.
Tamamına yakını Ortadoğu kökenli olan diğer yolcularla birlikte hepsi o kazada hayatını kaybetti.

Tek kurtulan kişi uçağa binmekten son anda vaz geçen Sisi’ydi.
Sisi o olaydan 14 yıl sonra Mısır’da darbe yaptı.
Darbe karşıtlarını katletti.
ABD 3 Temmuz 2013’teki Mısır darbesinin en büyük destekçisiydi.
Sisi’ye ABD’den tam yetki verildi.
Sonrasında Sisi Cumhurbaşkanı seçildi.

Tekrar 1999’a dönelim.
Sisi’nin binmediği o uçak neden düştü?
Bu konuda da Arap medyasında az çok bilgi var. Yazılıp çizilenler ise ABD’nin içerisinde 50 subay ve 3 nükleer uzman olan uçağı Massachusetts yakınlarından geçerken füzeyle vurarak, düşürdüğünü söylüyor.

Yani ortaya çıkan manzara şunu gösteriyor.
Amerikalılar, 50 Mısırlı subayla 3 Mısırlı nükleer araştırmacının bindiği uçağı füzeyle vurarak düşürmüş.
Uçağın yolcularından olan Sisi’yi de son anda uyararak, “sakın bu uçağa binme” demiş.
Olayı da ikinci pilot hikayeleriyle ört bas edip, şaibeli bir kaza olarak kayıtlara geçirmiş.

(Haber7)

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 08:01
  1. Abdulfettah es-Sisi
  2. uçak
  • Güney DoğuluGüney Doğulu30 dk önce
    KATİL TERÖRİSTAMERİKA ORTADOĞUDAN DEFOL. Silahlarını ve teröristleri de beraber götür. YANKEE GO HOME.
  • Türk milleti Türk milleti 32 dk önce
    Sanane sizenebundanbananetürkiye yi ilgilendirmez
  • OktayOktay36 dk önce
    Darbeci Sisi'nin, ABD'nin yetiştirdiği en büyükajanı olduğuna şüphe yok! Allah bildiği gibi yapsın zalimleri,müslüman düşmanlarını......
  • Hakkı SöylerHakkı Söyler53 dk önce
    Bunlardan her şey beklenir ,sisi boşunamı böyle davranıyor.
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