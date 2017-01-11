‘Son 9 gününde dünyayı yok edebilir’

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, görev süresinin son günlerinde Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar getiren ABD Başkanı Barack Obama yönetimiyle ilgili "Tanrı Dünya'yı 7 günde yarattı. Obama yönetiminin ise onu yok etmek için iki gün daha fazla zamanı var" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Facebook'tan yaptığı açıklamada görev süresinin son günlerinde 35 Rus diplomatın sınırdışı edilmesi ve 'Magnitsky Listesi'ne' Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrikin dahil 5 Rus vatandaşının daha dahil edilmesi gibi yeni kararlar alan Barack Obama yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

'HER GÜN WASHINGTON'LA İLGİLİ YENİ HABERLER OKUYORUM'

Zaharova "Her gün Washington'la ilgili yeni haberler okuyorum: Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar, Suriye'deki canilere taşınabilir hava savunma füzeleri (MANPAD) sevkiyatı, dış politikanın her alanında tamamen mantıksız ve kötücül eylemler… Tanrı Dünya'yı 7 günde yarattı. Obama yönetiminin ise onu yok etmek için iki gün daha fazla zamanı var" ifadelerini kullandı.