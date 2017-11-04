Son 70 yılın en zengin FED başkanı geliyor

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanlığı’na, beklentiler doğrultusunda bankanın guvernörü Jerome Powell’ı aday göstererek yaklaşık 2 aydır küresel piyasaların gündemini meşgul eden konuyu kapatmış oldu.

Adaylığının ABD Senatosu’nda onaylanması halinde Şubat 2018’de Fed’in direksiyonuna geçecek Powell, 1940’lardan bu yana en zengin Fed başkanı olacak. Powell’ın servetinin, finans sektöründeki “başarılı” kariyeri sayesinde yaklaşık 55 milyon dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre, siyaset ve hukuk alanlarında eğitim gören Powell, Fed’in yaklaşık 40 yıldır “ekonomi derecesine sahip olmayan tek başkanı” olma özelliğini de taşıyacak. Bankaya 1978’den sonra başkan olan Paul Volcker, Alan Greenspan, Ben Bernanke ve Janet Yellen’ın ekonomi alanında doktora dereceleri bulunuyor.

YILLIK 1 DOLAR MAAŞ ALDI

Princeton Üniversitesi’nde siyaset ve Georgetown Üniversitesi’nde hukuk eğitimi gören Powell, profesyonel kariyerine hukuk alanında başlamasına karşın birkaç yıl sonra finans sektörüne transfer oldu. 1984-1990’da New York merkezli yatırım bankası Dillon Read and Co’da çalışan Powell, George H.W. Bush döneminde ABD Hazine Bakanlığı’nda müsteşarlık yaptı. Yaklaşık 3 yıl süren müsteşarlık kariyerinin ardından yeniden finans sektörüne dönen Powell, Carlyle Group, Severn Capital Partners ve Global Environment Fund gibi yatırım şirketlerinde yönetici ortak olarak başarılı işlere imza attı. Powell, 2010 yılında finans sektöründeki yüksek kazançlı kariyerini, yılda sadece 1 dolar maaş karşılığında Washington merkezli düşünce kuruluşu Bipartisan Policy Center’a katılmak için bıraktı.

SENATO ONAYI GARANTİ OLMAYACAK

Trump’ın Fed Başkanı adayının resmiyet kazanmasının ardından gözler, Powell’ın, Senato’dan onay alıp alamayacağına ve bankanın gelecek dönemdeki politikalarını nasıl şekillendireceğine çevrildi. Trump’ın mevcut Fed Başkanı Janet Yellen’ı yeniden aday göstermemesinden memnun olmayan Demokratların, Powell’a destek verip vermeyecekleri konusunda bazı şüpheler bulunuyor. Powell’ın Fed Başkanlığı adaylığına 5 yıl önce karşı çıkan aşırı muhafazakâr Cumhuriyetçilerin, yeniden karşı çıkıp çıkmayacağı da merak ediliyor. Powell’a destek vermeyen Cumhuriyetçiler arasında Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell’ın yanı sıra Bankacılık Komitesi üyeleri Pat Toomey ve Dean Heller gibi isimler de bulunuyordu. Buna karşın Powell’ın Cumhuriyetçi olmasının ve Obama tarafından atanmasının, Fed Başkanlığı’nın onaylanması için gerekli olan 51 oyu almasını kolaylaştıracağı tahmin ediliyor. Onay sürecinin yaklaşık 2 ay sürmesi bekleniyor.

PİYASALAR POWELL’A ÇABUK ISINDI

Eski Fed Başkanı Ben Bernanke’nin “ılımlı” ve “uzlaşmacı” sıfatlarıyla tanımladığı Powell’ın 2012’den bu yana alınan hiçbir faiz kararına muhalefet etmemesi, bankayı şu anki yolundan çıkarmayacağı şeklinde yorumlanıyor. Yetkililer bankanın politikalarında değişikliğe gidilmemesinin piyasalar açısından olumlu olacağına işaret ediyor.

Kaynak: haberturk.com