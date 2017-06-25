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Son 7 gün! O araçlara ceza yağacak

Köprü ve otobanlarda HGS'nin yanlış ceza yazmasına neden olan standart dışı plakalar 3 Temmuz tarihinden itibaren 'ağır kusur' sayılarak muayenelerden geçmeyecek.

25 Haziran 2017 Pazar 16:26
Son 7 gün! O araçlara ceza yağacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına bağlı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce yenilenen kusur tablosu, 3 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

Buna göre, HGS'de yanlış ceza verilmesine de yol açan, plakalarda rakamlar arasında vida bulunması, yazıların silik, bold, italik veya kapatma şeklinde olması "ağır kusur" kapsamında görülecek.

Düzenlemeyle plakalardaki yazı ve rakamların, Karayolu Trafik Kanunu'nda belirtildiği gibi 11 santimetre genişliğinde, 52 santimetre uzunluğunda olması gerekecek. Bunun dışında plaka taşıyan araçlar, TÜVTÜRK tarafından yapılan araç muayenesinden geçemeyecek.

Plakaların basım ve dağıtımı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ile bağlı odalarınca gerçekleştirilecek.

PLAKALAR 31 LİRAYA DEĞİŞTİRİLECEK

Yetkililer, merdiven altı yerlerde basılan plakaların standart dışı olduğunu, terör olayları, gasp, soygun gibi kötü işlerde de kullanıldığını belirterek, bunları dağıtan ve aracına takanlara para cezası uygulandığını kaydetti.

Araç sahipleri, söz konusu plakaların değişimi için öncelikle trafik şube müdürlüklerinden alacakları formu dolduracak, ardından il ve ilçelerdeki TŞOF ile kayıt tescil bürolarında 31 lira karşılığında değiştirebilecek.

Haber Tarihi: 25 Haziran 2017 Pazar 16:26
  1. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu
  2. APP plaka
  3. APP plaka cezası
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