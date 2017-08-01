Son 6 ayda 10 bine yakın bina saldırılarda yıkıldı

Musul'u DEAŞ'ten ele geçirmek için geçtiğimiz yıl başlatılan ve 9 ay süren saldırılar geçtiğimiz günlerde şehrin tamamen ele geçirilmesiyle son bulmuştu. Enkaza dönen şehrin özellikle Batı yakasında tahribat çok büyük boyutlarda.



Eski Şehir bölgesinde hayatta kalan bazı DEAŞ mensupları ile yer yer çatışmalar çıksa da Bağdat hükümetinin şehirde kontrolü tamamen sağladığı söylenebilir. Şehirde sivil ölümlerine dair son sayı 40 bin. Ancak bu sayının çok daha fazla olduğu, canlı kalan sivillerin teker teker öldürüldüğü ve cesetlerin ortadan kaldırıldığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde şehirden ulaşan görüntülerde iş makinelerinin enkazlardaki cesetlerin sayılamaması için parçaladığı görülüyordu.



Büyük bir enkaz haline dönen şehirde sadece bu yılın başından beri yıkılan bina sayısı 10 bine yakın. Yıkılan binaların sayısı, Eski Şehir bölgesinin son kuşatma alanı olarak kalmasından sonra ciddi bir artış göstermiş.

Musul adeta bir harabeyi andırırken şehrin geleceğinin nasıl olacağı merak konusu. Zira şu an yıkıntılardan ibaret olan şehir adeta bir mezarlığı andırıyor. Şii milisler ve Bağdat hükümeti güçlerinin ABD savaş uçakları eşliğinde düzenlediği saldırının ağır bilançosu, dünyada halen gündem olabilmiş değil.

Mepanews