Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Son 50 yılın en yüksek verimi planlanıyor

Tekirdağ'da çiftçilerin evladı gibi baktıkları ayçiçeğinde son 50 yılın en yüksek verimi bekleniyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:09
Son 50 yılın en yüksek verimi planlanıyor

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, hasadına bir hafta kalan ayçiçeği hakkında açıklamalarda bulundu. Saygı, bitkilerin yağmura doyduğu bu yılda ayçiçeğinin de son 50 yılın en yüksek verimine sahip olacağını söyledi.   

"Görülmemiş bir yıl yaşadık"

Saygı "Sonbahar kurak geçti. Özellikle kanola bitkisinin dörtte ikisi veyahut 4'te 3'ü bozuldu diyebiliriz. Çünkü yağış olmadığından ve ardından gelen soğuklar nedeniyle bitki gelişemedi. Tabi ki alternatif olarak bunun yerine  ayçiçeği ekildi. Bu yıl güzel bir kar yağdı ve bu sayede toprak güzel doydu. Ardından aralıklı olarak çok güzel bir yağış aldık. Yani burası sulama bahçesi gibi oldu diyebiliriz. Daha sonra Allah kısmet etti işte buğdaylarımızı biçtik. Gerçekten 50 yılın en bereketli bir yılıdır. Görülmemiş bir yıl yaşadık. Değerleri çok güzel olan ayçiçeğinin sezonu yaklaşmış durumda. Bir hafta içinde ilk ekilen ayçiçeklerinin biçim işlemi başlayacak. Görünüm olarak da ayçiçeğinin gerçekten çok güzel bir görünümü var. Tahminlerimiz 250 ile 350 kilo ayçiçeği biçeceğimize inanıyoruz" dedi.

Adana bölgesinde hasat edilen ayçiçeğinin bin 600 liralarda olduğu duyumlarını aldıklarını da ifade eden Saygı, "Bizde de şuan bu fiyat açıklanmadı. Çiftçinin en büyük endişesi bu. Bunun bir an önce açıklanması lazım. Yoksa çiftçi aynı buğdaydaki gibi bu sıkıntıyı yaşarsa yazık yani, bu çiftçiye gerçekten el emeği göz nuru gibi evladı gibi ekip yetiştirdiği mahsulünü alın terinin karşılığını alamadığı zaman tabi ki memnuniyetsizlikler ortaya çıkıyor" ifadelerini kaydetti.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 11:09
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ataş röportajının ikinci bölümü: 81 ilin raporunu hazırladık
    1. Ataş röportajının ikinci bölümü: 81..
    2. Dünyayı sarsan krize Japonya da..
    3. Akif Hamzaçebi : Türkiye Cumhuriyeti..
    4. Bakanı Berat Albayrak: Enerji..
    5. AK Parti noktayı koydu!
    6. 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 25 gözaltı
    7. Tüketicinin cebine de olumlu yansıyacak!
    8. Son 50 yılın en yüksek verimi..
    9. Beyoğlu’nda bonzai krizine giren genç..
    10. Ünlü inşaat şirketinin sahipleri...
    11. İngiltere'de çift katlı otobüs..
    12. 'Hero' skandalında flaş gelişme! Açığa..
    13. Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçişlere..
    14. Binyamin Netanyahu 'bana darbe yapmak..
    15. Sahaya bıçak atan taraftar serbest..
    16. Ankara'da işçileri taşıyan kamyonet..
    17. Akıncı Üssü sanıklarından telefon..
    18. IKBY Başkanı Barzani resti çekti: Geri..
    19. Kırmızı et üretimi düştü
    20. Avrupa’daki kriz Türkiye'de fırsata..
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Milli savaş uçağı projesi ilk hedefini vurdu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...