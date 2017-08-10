Son 48 saatte 70 hava saldırısı ve 800 topçu atışı

Yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, ABD'nin desteklediği YPG güçlerinin Rakka kent merkezinde DEAŞ karşısında ilerleyebilmesi için kent yoğun bir şekilde bombardımana tutuluyor.

Kaynaklar, düzenlenen hava ve kara bombardımanlarında kentteki meskun mahallerin hedef alındığını ve çok sayıda sivilin saldırılarda yaşamını yitirdiğini ifade ediyor.

ABD öncülüğündeki kalisyona bağlı savaş uçaklarının geçtiğimiz Pazartesi günü kent merkezine düzenlediği hava saldırılarında 22 sivilin yaşamını yitirdiğini aktaran kaynaklar, saldırılarda çok sayıda sivilin de yaralandığını belirtiyor.



Hava saldırısında ölen 22 kişinin çoğunun iki aileden olduğunu ifade eden yerel kaynaklar, ailelerin çatışmalar sebebiyle uzun bir süre önce Palmira bölgesinden Rakka kentine göç ettiğini belirtiyor. Ayrıca kaynaklar hava saldırısında ölen 22 kişinin çoğunun kadın ve çocuklardan oluştuğu aktarıyor.



Kaynaklar ayrıca, DEAŞ'in daha önce kontrolünde tuttuğu bölgere tuzakladığı mayınlar sebebiyle 8 sivilin de yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Rakka kentinden haber aktarımı yapan "Rakka Sessizce Katletiliyor" isimli aktivist grubun yaptığı açıklamaya göre, ABD öncülüğündeki koalisyon ve YPG güçleri Rakka kent merkezini yoğun bir şekilde hedef alıyor.



Grubun sosyal medya hesabında dün yaptığı açıklamaya göre, son 48 saatte kent merkezine yönelik 70 hava saldırısı ve en az 800 topçu atışı gerçekleştirildi.

Rakka kent merkezine yönelik son günlerde büyük artış gösteren hava ve kara bombardımanlarında çok sayıda sivil yaşamını yitirdi. Ancak sivillere karşı işlenilen bu suçlar uluslararası kamuoyu tarafından görmezden geliniyor.



ABD destekli terör örgütü YPG güçleri Fırat'ın Gazabı isimli operasyonla geçtiğimiz yıl Kasım ayında Rakka bölgesine yönelik bir saldırı başlatmıştı. Kent etrafındaki kırsal bölgelerin DEAŞ'ten alınmasının ardından Haziran ayında ABD tarafından hava desteği sağlanan YPG güçleri Rakka kent merkezine yönelik saldırıya geçmişti.



Kent merkezinde DEAŞ ile YPG güçleri arasındaki çatışmalar halen devam etmekte. ABD öncülüğündeki Uluslarası Koalisyonu YPG'nin IŞİD'e karşı ilerleyebilmesi için kent merkezine yönelik yoğun hava saldırıları düzenliyor.



Öte yandan kent merkezinin kuzeyinde konuşlu terör örgüğtü YPG topçuları da kenti rastgele olarak topçu atışına tutuyor. Son günlerde şiddetini artıran hava ve kara bombardımanları sebebiyle kentte çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.



Mepa News