Son 44 yılın en kurak dönemini yaşıyoruz

Türkiye genelinde son 44 yılın en kurak döneminin yaşandığını belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Melen'de üretilen su miktarı ile İstanbul'un su ihtiyacı karşılanmaktadır. Önümüzdeki iki yıl kuraklık olsa dahi İstanbul'da su sıkıntısı olmayacak" dedi.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda 2017 yılı faaliyet raporunu açıklayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, 2017'nin son 44 yılın en kurak yılı olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak son 15 yılda 158 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatan Eroğlu, 508 baraj, 513 HES, 327 gölet ve 193 iç suyu tesisi ile birlikte toplam yedi bin 200 tesisinin açılışını gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, Eroğlu şu bilgileri verdi: "Türkiye yarı kurak iklim bölgesinde bulunuyor. Türkiye su zengini değildir. Yağışlar gerçekten çok düştü. Su ihtiyacının en fazla olduğu yaz aylarında yağış olmuyor. Dolayısıyla kış ve ilkbahar aylarında yağan yağışı biriktirip yaz aylarında kullanmamız lazım. Çünkü kış aylarında sulama olmuyor. Yaz aylarında insanlar daha çok su kullanıyor. Bu nedenle suyu biriktirmek için barajlar yapmamız gerekmektedir. Yoksa son 44 yılın en kurak yılı olan bu yıl, biz su veremezdik. 2017 yılında da yağışlar gerçekten çok azaldı."

'KURAKLIĞA KARŞI B PLANIMIZ VAR'

Eroğlu, şöyle devam etti: "2017'de İstanbul'a 770.6 mm yağış düştü. Uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 2.8 artma gözlenmiştir. Melen projesi ile İstanbul'un su sorunu 2071 yılına kadar çözüldü. Melen'de üretilen su miktarı ile İstanbul'un su ihtiyacı karşılanmaktadır. Bizim kritik durumlar için B planımız vardır. Avrupa ile Asya arasındaki su tünelinin yanında Üsküdar-Sarayburnu arasına da bir hat döşenmiştir. İstanbul'u susuz bırakmadık. İki yıl kuraklık olsa dahi İstanbul'da bir su sıkıntısı olmayacak."

'CUMHURBAŞKANIMIZ BİR GÜN BENİ ARADI…'

Öte yandan Bakan Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Belediyelere ceza kesmekle olmaz, bunu siz yapın" talimatı sonucu Marmara Bölgesi'nde bulunan Ergene Havzası'nda 13 adet atık su arıtma tesisi kurulduğunu aktardı.

DHA'nın haberine göre Eroğlu, Erdoğan ile aralarında geçen diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Ergene ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir gün beni aradı. Oradaki fotoğrafları televizyonda görmüş. Veysel Hoca dedi, Ergene'nin hali ne olacak? Ben de dedim ki 'Artık ceza keseriz. Atık su arıtma tesisi yapmayalım. Belediyelere ceza keseriz. Bunların hepsi CHP'li belediye' Dedi ki, 'Ceza kesmekle olmaz. Bunu siz yapın'. Biz buradaki bütün belediyelere 13 tane atık su arıtma tesisini yaptık. En son Keşan'dakini de 29 Kasım'da tamamladık. Burada bütün atık su arıtma tesisleri bitti. Sanayidekileri de önümüzdeki yıl bitiriyoruz."