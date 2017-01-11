Son 30 yılın en büyük karı barajları doldurdu mu?

10 Ocak 2017 tarihi itibarıyle Türkiye genelinde 325 adet depolama tesisinde 118,5 milyar metreküp su bulunduğunun altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bu barajların maksimum depolama hacimleri ise 166,5 milyar metreküptür. İşletmedeki bu 325 barajın aktif hacim kapasitesi ise 78 milyar metreküptür ve 10 Ocak itibariyle bu kapasitenin 30 milyar metreküpü halihazırda barajlarımızda bulunmaktadır” diye konuştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Ocak tarihi itibarıyla hesaplamalarına göre Türkiye geneli yüzey alanının yüzde 80,2’sinin karla kaplı olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Yaptığımız modelleme sonuçlarına göre karla kaplı bu alanların su eşdeğeri yaklaşık 29,05 milyar metreküpe karşılık geliyor. Bu karların erimesi ile barajlarımızda birikecek su miktarının önemli ölçüde artacağını tahmin ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Karla kaplı alanların en büyük bölümünün Fırat havzasında Keban Barajı yağış alanında bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Eroğlu şöyle devam etti:



“Keban Barajı yağış alanı yüzde 99,8 oranda karla kaplı ve bu karların 3,2 milyar metreküp değerinde kar su eşdeğerine sahip olduğu öngörülüyor. Sonrasında en fazla kar su eşdeğeri miktarı ise yaklaşık 0,9-1,1 milyar metreküp değerleri ile Sakarya havzasındaki Sarıyar Barajı, Seyhan havzasındaki Çatalan Barajı ve Çoruh havzasındaki Deriner Barajı yağış alanlarında olduğu tahmin ediliyor.

Yeşilırmak havzasındaki Kılıçkaya Barajı, Ceyhan havzasındaki Menzelet Barajı, Doğu Akdeniz havzasındaki Ermenek Barajı ve Kızılırmak havzasındaki Yamula Barajı yağış alanların da ise 493-706 milyon metreküp değerleri arasında kar su eşdeğeri miktarlarının olduğu öngörülüyor. Bu barajlardan Menzelet Barajı yağış alanı yüzde 78,7 ve Çatalan Barajı yağış alanı yüzde 87,7 karla kaplı iken, diğer barajların yağış alanlarında karla kaplı alanı yüzde 92’nin üzerindedir”

İstanbul’un da son yılların en büyük kar yağışını aldığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “İstanbul’a içme suyu temin eden barajların havzaları da bu kar yağışından nasibini aldı. Megakent İstanbul’a içmesuyu temin eden Alibey, Büyükçekmece, Büyükdere, Darlık, Elmalıdere, Kazandere, Kuzuludere, Düzdere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere, Sultanbahçedere, Terkos ( Durusu ) Elmalı II barajlarının toplam su toplama alanları 315 bin 50 hektarı buluyor. 10 Ocak itibarıyla bu alanlarda 178,6 milyon m3 su eşdeğerinde kar örtüsü var ve bu İstanbul’un 2 aylık içmesuyu ihtiyacına karşılık geliyor” açıklamasını yaptı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Bereketli bir kış mevsimi geçiriyoruz ve barajlarımızın istenilen düzeyde su tutacağını tahmin ediyoruz. Böylece 2017 yazında hem sulamada hem de içmesuyu anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum” diyerek sözlerini tamamladı.



İstanbul barajlarının son durumu;