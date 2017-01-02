Son 3 terör saldırısında şoke eden ayrıntı

Aralık ayı içerisinde Beşiktaş'daki saldırı ve Kayseri'de gerçekleşen saldırılar sonrası yılbaşı gecesini de kana bulandı. Her 3 saldırının da cumartesi günü gerçekleşmesi dikkat çekti.

Son 3 terör saldırısında şoke eden ayrıntı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 10:14
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Aralık ayında İstanbul ve Kayseri'de 2 hafta arayla yaşanan 2 terör saldırısı, yürekleri yaktı. 10 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası Vodafone Arena Stadı yakınlarında Çevik Kuvvet polislerinin bulunduğu yerde bombalı araçla bombalı saldırı düzenlendi. Hemen ardından Maçka Parkı'nda bir canlı bomba kendini patlattı. Saldırıda 38'si polis, 7'si sivil olmak üzere 45 kişi şehit oldu, çoğu polis 238 kişi yaralandı. 17 Aralık Cumartesi günü ise Kayseri Zincirdere 1. Komando Tugayı'ndan çarşı iznine çıkan er ve erbaşları taşıyan halk otobüsüne Talas Bulvarı'nda bombalı araçla saldırı düzenlendi. Hain saldırıda 14 asker şehit oldu, 48'i asker 56 kişi yaralandı. 1 Ocak Cumartesi günü gece kulübüne düzenlenen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirdi. Son 3 kanlı saldırının cumatesi günleri düzenlenmesi önemli bir detay olarak ortaya çıktı.

 
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