Son 27 yılın en kötü Fenerbahçe takımı

Süper Lig'de ilk 11 haftada gösterdiği performansla zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe, son 27 yılın en kötü lig başlangıcına imza attı.

Ligin 11. haftasında Osmanlıspor karşısında 89. dakikada yediği golle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü.

Sarı-lacivertliler, ilk 11 maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 17 puan toplayabildi. Bu puan, Fenerbahçe'nin 11. haftalar itibarıyla 1990-1991 sezonundan sonraki en kötü lig başlangıcı olarak istatistiklere geçti.

1990-1991 SEZONUNDA 16 PUAN TOPLADI

Fenerbahçe, bu sezondan daha kötü başlangıcını son olarak 27 yıl önce yapmıştı.

Sezona Hollandalı teknik adam Guus Hiddink yönetiminde başlayan Fenerbahçe, tarihinin en ağır yenilgilerinden birini 26 Ağustos 1990'da Aydınspor'a karşı 6-1'lik skorla aldı.

O sezonun 11. haftasına gelindiğinde Fenerbahçe, sadece 16 puan toplayabildi. Sarı-lacivertliler sezonu da şampiyon Beşiktaş'ın 25 puan gerisinde 44 puanla 5. sırada tamamlayabilmişti.

AYKUT KOCAMAN'LA EN KÖTÜSÜ

Fenerbahçe, Aykut Kocaman yönetiminde de en kötü lig başlangıcını geçiriyor.

Sarı-lacivertlilerin başında 4. sezonuna başlayan Kocaman, 11. haftalar sonunda 2010-11'de 21, 2011-12'de 24 ve 2012-13'te 19 puan almıştı.

Kocaman'la şampiyonluk parolasıyla yola çıkan sarı-lacivertliler, 11 haftada 16 puan yitirdi.