Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Son 10 yılın en büyük güneş tutulmasına günler kaldı

Gökbilimcilerin son 10 yılın en önemli gök olayı olarak nitelendirdiği Tam Güneş Tutulması 21 Ağustos'ta gerçekleşecek.

10 Ağustos 2017 Perşembe 21:02
Son 10 yılın en büyük güneş tutulmasına günler kaldı

En net Kuzey Amerika'da izlenebilecek tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye sürecek. Geceye denk geldiği için izlenemeyeceği Türkiye'de ise 2060 yılında görülebilecek.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde faaliyet gösteren ve Beydağları'nın en yüksek zirvesi 2 bin 500 rakımlı Bakırlıtepe'deki dünyanın en önemli gözlemevlerinden birine sahip TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nin 2017 yılı Gök Olayları Yıllığı'nda, 21 Ağustos günü gerçekleşecek Tam Güneş Tutulması, bu yılın en önemli gök olayı olarak gösterildi.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Halil Kırbıyık, özellikle ABD'li gökbilimciler tarafından merakla beklenen bu tutulmanın tam tutulma evresinin 2 dakika 45 saniye süreceğini belirtti. Tutulmanın en net Kuzey Amerika'da 100 kilometrekarelik bir alanda izlenebileceğini, ayrıca Orta Amerika, Avrupa ve Afrika'nın batısı, Asya'nın doğusu, Pasifik Okyanusu ve Atlantik Okyanusu'nun kuzeyinden de gözlenebileceğini kaydeden Prof. Dr. Kırbıyık, tutulmanın genel zaman ile 15.47'de başlayıp 21.04'te son bulacağını söyledi.

TÜRKİYE'DE 2060'DA İZLENEBİLECEK

Tam tutulmanın Türkiye'den en son 2006'da Antalya'da çok güzel gözlemlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Halil Kırbıyık şunları söyledi:

Kuşlar gece oldu zannetmiş ve uçuşmaya başlamışlardı. Bütün insanlar için değişik bir deneyim ve tecrübedir. 21 Ağustos'taki tam güneş tutulması maalesef Türkiye'den görülemeyecek, geceye rastladığı için. Kuzey Amerika'da 100 kilometrelik bir kuşak içerisinde tam tutulma çok güzel bir şekilde gözlenebilecek. Amerika'da amatör veya profesyonel astronomlar bir yıldır bu hazırlığın içindeler ve bu harika gözlem için hazırlıklarını tamamladılar. Türkiye'de ise bir daha böyle bir gözlemi 2060 yılında inşallah herkes görür. Bu tutulma Güneş ve arkasındaki gök cisimleriyle ilgili çalışmalar yapmak için önemli bir fırsattır. Güneş'in dış katmanlarının incelenmesi için bilimsel açıdan bir fırsattır. Güneş'in 6 bin derecelik yüzey sıcaklığını arkamızda bırakarak, Ay kapatıyor ve dış katmanları, parlamaları gözleme imkanımız oluyor. Bu tutulma 4.5 milyar yıldır olagelen bir şey."

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 21:02
  1. güneş tutulması
  2. 2017 güneş tutulması
  3. büyük güneş tutulması
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Heyecanlı ve çekişmeli bir lig olacak”
    1. “Heyecanlı ve çekişmeli bir lig olacak”
    2. Samsunspor hazırlıklara devam ediyor
    3. Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı
    4. Öfkeli koca karısını 6 yerinden..
    5. "Kavgayı bırakalım, köylünün fındığına..
    6. ''Bağımsız Kürdistan'' için alimlerle..
    7. ABD'den 'Telafer' açıklaması: Oradan..
    8. Mascid-i Aksa ilk olarak nasıl inşa..
    9. Son dakika...İşgalciler hazırlanıyor...
    10. Trabzonspor'un yıldızı İngiltere'ye..
    11. Çin'den ABD'ye sert uyarı!
    12. Avrupa çöküşe doğru gidiyor...
    13. Pedofili sapkınlığı Batı'dan yayılıyor
    14. "Dinin emrettiği her alan Diyanet'in..
    15. 5 bin yıllık eski kenti ortaya..
    16. Çok sayıda canlı bomba aracı... 70..
    17. Taksitle kiralık katil tutmuş!
    18. DEAŞ'tan baskın... çok sayıda asker..
    19. Demirören'den flaş 'Fatih Terim'..
    20. Diyanet mülteci ve uyuşturucu için..
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    TSK harekata başlarsa PKK'nın kirli planı 100 yıl daha...
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Müftü nikahına destek verdi diye Cumhuriyet'ten kovuldu
    Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...
    Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!