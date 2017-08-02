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Son 1 ayda, aranan 798 kişi yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlerde 798 kişinin yakalandığı bildirildi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:25
Son 1 ayda, aranan 798 kişi yakalandı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Temmuz ayı içerisinde Osmaniye’de Asayiş, Kaçakçılık ve Narkotik olaylarına karışan ve ayrıca adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 798 kişinin yakalandığı, yakalanan şahıslardan 72’kisinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Ayrıca söz konusu dönemde meydana gelen olaylarda15 Adet tabanca, 10 Adet av tüfeği,3 Adet kurusıkı, 9 Adet bıçak, 81,17 gram eroin maddesi, 1,09 gram kokain maddesi, 150 kilo 321,13 gram esrar maddesi, 115,15 gram metamfetamin maddesi, 2 adet extacy hap, 234 kök kenevir, 5.750 paket kaçak sigara, 107.272 litre kaçak akaryakıt, 4 adet kamyon,3 adetsahte plaka, 5 adet sahte çek, 1 adet sahte fatura, 1 adet sahte nüfus cüzdanı, 1 adet sahte 100 TL, 1 adetsahte 100 ABD doları ele geçirilerek adli makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:25
  1. ABD
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Osmaniye
  4. Narkotik
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