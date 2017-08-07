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Son 1 ayda 71 Nato askeri öldürüldü

Afganistan İslam Emirliği Taliban Hareketi’nin ülke genelinde sürdürdüğü Mansuri Operasyonları kapsamında düzenlenen saldırıların özellikle son bir ayda artış gösterdiği kaydedildi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:36
Son 1 ayda 71 Nato askeri öldürüldü

Bu yılki Mansuri Operasyonlarında özellikle yabancı NATO güçlerinin hedef alınacağını belirten İslam Emirliği Taliban üyeleri, son 30 güne ilişkin zayiatı gösteren info-grafik yayınladı.

30 günde 53 işgalcinin ölümü başlığıyla yayınlanan info-grafikte Pervan’da AC-130 uçağının, Nangarhar’da 1 Hekikopterin, Kunduz’da 1 Helikopterin ve farklı vilayetlerde toplam 10 Zırhlı tankın imha edildiği belirtildi.

Taliban’a yakınlığıyla bilinen kaynaklar tarafından hazırlanan info-grafikte son 30 gün içinde Kandahar’da 23, Kunduz’da 13, Pervan’da 12, Hilmend’de 4, Kabil’de de 1 NATO üyesi yabancı askerin öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban’ın info-grafiğin hazırlanmasından sonra düzenlediği dünkü operasyonlarda 7 ABD askeri başkent Kabil’de ve 11 ABD askeri de Begram’da  öldürüldü.

Ölen ABD askerleri arasında Özel Kuvvetler mensubu Christopher Michael Harris ve Astsubay Başçavuş Jonathan Michael Hunter da bulunuyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:36
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