Son 1 ayda 71 Nato askeri öldürüldü
Afganistan İslam Emirliği Taliban Hareketi’nin ülke genelinde sürdürdüğü Mansuri Operasyonları kapsamında düzenlenen saldırıların özellikle son bir ayda artış gösterdiği kaydedildi.07 Ağustos 2017 Pazartesi 14:36
Bu yılki Mansuri Operasyonlarında özellikle yabancı NATO güçlerinin hedef alınacağını belirten İslam Emirliği Taliban üyeleri, son 30 güne ilişkin zayiatı gösteren info-grafik yayınladı.
30 günde 53 işgalcinin ölümü başlığıyla yayınlanan info-grafikte Pervan’da AC-130 uçağının, Nangarhar’da 1 Hekikopterin, Kunduz’da 1 Helikopterin ve farklı vilayetlerde toplam 10 Zırhlı tankın imha edildiği belirtildi.
Taliban’a yakınlığıyla bilinen kaynaklar tarafından hazırlanan info-grafikte son 30 gün içinde Kandahar’da 23, Kunduz’da 13, Pervan’da 12, Hilmend’de 4, Kabil’de de 1 NATO üyesi yabancı askerin öldürüldüğü kaydedildi.
Taliban’ın info-grafiğin hazırlanmasından sonra düzenlediği dünkü operasyonlarda 7 ABD askeri başkent Kabil’de ve 11 ABD askeri de Begram’da öldürüldü.
Ölen ABD askerleri arasında Özel Kuvvetler mensubu Christopher Michael Harris ve Astsubay Başçavuş Jonathan Michael Hunter da bulunuyor.