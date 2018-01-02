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Sömürü ile kazandıkları para yok oluyor

ABD Mali Sorumluluk Ofisi, İklim değişikliğinin ABD'ye milyarlarca dolara mal olduğunu açıkladı.

02 Ocak 2018 Salı 19:05
Sömürü ile kazandıkları para yok oluyor

Mali Sorumluluk Ofisi, önümüzdeki on yıllarda tahrip edici fırtınalar, orman yangınları, seller ve kuraklıkların önümüzdeki on yıllarda daha sık olması beklenirken, iklim değişikliğinin her yıl ABD'deki vergi mükelleflerine binlerce dolara mal olduğu açıkladı.

Mali Sorumluluk Ofisi'nin hazırladığı rapor, federal hükümetin afet yardım programları ve sel ve ürün sigortasından doğan kayıplardan ötürü son on yılda 350 milyar dolardan fazla para harcadığını ortaya koydu. Üstelik bu rakam, ülkenin tarihinde en çok maddi hasara mal olan orman yangınları ve üç büyük kasırgadan doğan hasarı içermiyor.

Rapor, bu maliyetlerin sadece gelecekte artacağını ve potansiyel olarak 2050 yılında kadar yılda 35 milyar dolar tutan bir bütçeye ulaşacağı bildirildi.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 19:05
  1. Mali Sorumluluk Ofisi
  2. ABD
  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    Yılda 35 milyar dolar abd ye ne eder. dişinin kovuğuna bile gitmez. Dünyayı komple sömürüyorken.
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