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Sömürmeye değil, ihya etmeye gittiğimizin kanıtı! El Bab'da inşa edilmeye başlandı...

Orta Doğu'da her bölgeyi terör üssü haline getirmek isteyen emperyalist güçler, Halep, Rakka gibi yerleri kan gölüne çevirmeye devam ediyor. Türkiye ise, geçtiğimiz sene Fırat Kalkanı Operasyonu ile DEAŞ'lı teröristlerden temizlediği El Bab'da ilk organize sanayi bölgesinin temellerini attı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 16:13
Sömürmeye değil, ihya etmeye gittiğimizin kanıtı! El Bab'da inşa edilmeye başlandı...

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçesinde ticari hayatın yeniden canlanması ve ekonomik kalkınma için Türkiye'nin desteğiyle kurulacak organize sanayi bölgesi için ilk adım atıldı.

Halep'in kuzeyindeki Bab ilçe merkezine 5 kilometre mesafede yer alan Bab 1. Organize Sanayi Bölgesi, 561 bin metrekarelik geniş bir arazi üzerine kurulacak.

Teme atma töreninde Gaziantep Vali yardımcıları Şenol Esmer ve Cengiz Ayhan da hazır bulundu.

Bab Yerel Meclis Başkanı Cemal Ahmet Osman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organize sanayi bölgesi projesinin Bab'ın kalkınması için önemli bir adım olduğuna dikkati çekerek, "Organize sanayi bölgesi projesi, bölgenin ekonomisi ve geleceğine dair önemli bir projedir. Proje kapsamında iş olanakları ve çalışanların geliri artacak." ifadelerini kullandı.

Sanayi bölgesinde her türlü hizmet ve altyapının hazır olacağına işaret eden Osman, "Kanalizasyon ve atıkların yeniden rafine edilmesi gibi olanaklarımız olacaktır. İnşallah bu projemiz faydalı olur ve başarılı oluruz. " diye konuştu.

"İNŞALLAH BU PROJE İLE BAB İLÇESİ KALKINACAKTIR"

Bab Yerel Meclisi Üyesi Mahmut Neccar ise "Bu proje, bölgenin ve Bab ilçesinin en büyük sanayi projesi. İnşallah bu proje ile Bab ilçesi kalkınacaktır." dedi.

Sanayi bölgesinin 3 kısımdan oluşacağını dile getiren Neccar, organize sanayi bölgesinde çok farklı ürünlerin üretileceğini söyledi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 16:13
  1. El Bab
  2. Fırat Kalkanı Operasyonu
  3. organize sanayi

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