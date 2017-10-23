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Sömürge valisi katliam talimatı verdi: Canlı bırakmayın

ABD’nin Suriye’deki “sömürge valisi” Brett McGurk, 4 bin 200 sivilin öldürüldüğü Rakka’da yeni katliamların talimatını verdi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 08:58
Sömürge valisi katliam talimatı verdi: Canlı bırakmayın

PKK'nın gayriresmi komutanı Brett McGurk, 4 bin 200 sivilin öldürüldüğü Rakka’da yeni katliamların talimatını verdi. Kentte 300 DEAŞ'lı bulunduğunu iddia eden McGurk, “Canlı bırakmayın. Onlar Rakka'da ölecekler. Bizim görevimiz öldürmek" dedi.

Beyaz Saray’a bağlı sömürge valisi Brett McGurk, 4 bin 200 sivilin ABD uçaklarından atılan bombalar ve PKK kurşunlarıyla öldürüldüğü Rakka’da yeni katliamın işaretini verdi. Viraneye dönen kentte PKK’ya direnen herkesin DEAŞ’lı yaftasıyla öldürüleceği mesajı veren McGurk, emrindeki teröristlere “Onları esir almayın, öldürün” talimatı iletti. McGurk’ün son talimatının gerekçesi ise ‘kentte yabancı savaşçıların hâlâ varlık göstermesi’. DEAŞ’lı olduklarını iddia ettiği 300 civarında yabancının, kentte bulunan stadyum ve hastane çevresinde saklandıklarını ileri süren McGurk, “Bizim görevimiz, DEAŞ’a katılmak amacıyla Suriye’ye gelenleri yine Suriye’de öldürmek. Eğer onlar Rakka’dalarsa Rakka’da ölecekler” dedi. McGurk’e göre, DEAŞ üyesi yabancıları sağ bırakmamanın en büyük yararı ise ‘onların ülkelerine geri dönmesini engellemek’.

YARDIMLAR NİYE ŞİMDİ?

ABD, günde 37 ton bomba yağdırdığı Rakka’yı PKK’nın yeni merkezi yapmaya hazırlanıyor. Buna ilişkin en çarpıcı yorum, Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç’den geldi. Klintseviç, ABD’nin Rakka’ya insani yardım için bütçe ayırarak, Suriye’de Beşar Esed’in kontrolünde olmayan yeni bir merkez kurmaya çalıştığını ifade etti. ABD ve koalisyon ülkelerinin birdenbire Rakka için milyonlarca dolar ve euro ayırdığına dikkat çeken Klintseviç, “Tüm bunların arkasında siyasi bir arka plan olduğu açık. Burada amaç yalnızca koalisyonun barbarca bombardımanlarını saklamak değil. Bana göre, bunun Rakka’yı bir başka Suriye’nin, Esed’in kontrolünde olmayan Suriye’nin yeni merkezi haline getirmek için bölücü bir çaba olduğu çok açık” açıklaması yaptı. Daha önce İngiltere’nin Rakka’ya ‘insani yardım sağlanması’ için 10 milyon pound (13.2 milyon dolar) ayırdığı belirtilmişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 08:58
  1. Brett McGurk
  • dürüstdürüst1 sa önce
    Her şey net tüm hikayeler(ayı nın 100 meselesinin 99 u elma ,armut ve bal üzerinedir.),planlar daha fazla müslüman nasıl katledilir üzerine kurulmuştur,hiç bir vijdani gerekçe gösterilemez.!!
  • turgutturgut1 sa önce
    usame batıya kendini kullandirtmadi yahudiler bunu yalan olarak yaydilar çünkü abd yenilmez ve ölmez bunu da kendileri yapmış hesabi 
  • HalilHalil1 sa önce
    Deaş bahane orda siviller müslümanlar öldürülüyor oralar boşaltılıyor.israile zemin hazırlanıyor.yakında büyük savaş türkiye ve pkk ypg biz de onları gebertiriz.gebertiriz .oralar iyice boşalır.ey benim kürt arap türk sunni şii uyanın artık.ypg pkk aklını başına alsa içindeki israilli abd li ajanları gebertse çok güzel olur ama müslümanda feraset kalmamış
  • iranabdşeytancumhuriyeti...iranabdşeytancumhuriyeti...1 sa önce
    Zavallimuslumanlar....yahudive şii......rlerininsafinakalmiş...hangikafirihangikafiretercih edecek...yaesetiranşii .....ere....teslimolacak...yadaabdisraillininsafina...Allahhepsini....etsin...insallah
  • OsmanOsman1 sa önce
    Bati'ya dansozluk etmis birini ovuyor? Hemde Arab agzi-uslubuyla! 500 milyon Arab birer tas atsa israil harabe olur.
  • OsmanOsman2 sa önce
     Uzman Kenan! Siyonist kopekligi yapma burda! Bin Ladin erkekmisde, Bati'ya kendini neden kullandirtmiş fahişe gibi ?Gelmisin burda Arab agziyla algi yapmaya calisiyorsun! ...
  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp2 sa önce
    Ben Tevratı en az 30 kere okudum ; bir çok kısmını ezbere bilirim ; Tevratta Tanrı Yahvenin emirlerine uyan Musa ve komutanı Yoşua bu emiri defalarca verirler ve Tevrat şunu defalarca yazıyor : Ve İsrail oğulları nefes alan varlık bırakmadılar, hepisini öldürdüler , köylerini kasabalarını da yaktılar yıktılar ; ABD = İsrail; başka bir şey beklemek cehalettir.İnanmayan Joshua / Yoşua bölümünü okusun ; Kutsal Kitabın 6.ncı bölümü. . . Yahudi . . . ah Yahudi . . . insanlık düşmanı Yahudi ; PKK sadece bir maşa , amaç : Büyük İsrail . . .
  • doç.fuatCandoç.fuatCan2 sa önce
    abd nin hedefi ne? içinde müslümanların olmadığı bir dünya istiyorlar..bakın evet bugün petrol ve diğer madenlerin de önemi var en büyük hedef islam dini.neden petrol için küçük bir hristiyan veya yahudi ülkesine saldirmazlar çünkü müslüman değillerdir...ve abd de biliyorki ya muslumanlari yenecekler yada yok olup gidecekler...bugün verilen mücadele din içindir..pkk ele geçirdiği yerlerde camileri ve kuranları yakıyor kimin emri ile!
  • uzman kenanuzman kenan2 sa önce
    ey usame bin ladinAllah azze ve celle seni peygambere komsu eylesin senin gibi erkeklekler kalmadi
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