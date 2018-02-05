Somalili senatör fitneci BAE'yi suçladı

Somalili Senatör Abdi Hassan Awale, Birleşik Arap Emirlikleri'nce (BAE) eğitilen bir ekibin kendisine ve ailesine suikast girişiminde bulunduğunu söyledi.

Awale, Başkent Mogadişu'da düzenlediği basın toplantısında, "30 Aralık 2017'de Somali İstihbaratı (NISA) destekli, BAE'nin eğittiği bir ekip bana ve aileme suikast girişiminde bulundu. O suikast girişiminden kurtulmayı başardım ancak hayatım ve ailem şimdi tehlikede" diye konuştu.

Senatör Awale, kendisine yönelik suikast girişiminin araştırılması için Somali parlamentosundan bir komisyon kurulmasını talep ettiğini söyledi. Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Somalili senatöre saldırının yapıldığı gün güvenlik birimlerine olayın açığa kavuşturulması için talimat vermişti.Hükümetten yapılan açıklamada, Senatör Awale'nin evinde meydana gelen olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın devam ettiği, konuyla ilgili detaylı bilginin çok yakında paylaşılacağı belirtildi.Somali'de Birleşik Arap Emirlikleri'nce eğitildiği öne sürülen 50 kişilik bir ekip 30 Aralık 2017'de Senatör Abdi Hassan Awale'nin evine baskın düzenlemişti. Ölen ya da yaralananın olmadığı baskında, saldırıyı düzenleyen 50 kişinin göz altına alındığı bildirilmişti.



