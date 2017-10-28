Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Somali'den Türklere çağrı

Somali Başbakanı, "Ülkede enerji, sağlık, altyapı öncelikli olmak üzere, hemen her alanda yatırım ihtiyacımız var" dedi.

28 Ekim 2017 Cumartesi 03:49
Somali'den Türklere çağrı

Somali Başbakanı Hassan Ali Khayre, Somali'nin Türkiye ile uzun vadeli stratejik partner olduğunu belirterek, "Ülkede enerji, sağlık, altyapı öncelikli olmak üzere, hemen her alanda yatırım ihtiyacımız var" dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliğinden (TMB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Hassan Ali Khayre ve beraberindeki heyet, TMB Başkanı ve DEİK Başkan Yardımcısı Mithat Yenigün'ü ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, Yenigün başkanlığında, Türk müteahhitlik firmaları ve diğer özel sektör temsilcilerinin katılımıyla çalışma yemeği düzenlendi.

Açıklamada, Türkiye ile Somali arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler değerlendirilerek, gelecek dönemde mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, müteahhitlik sektöründe kurulabilecek iş birliklerin ve atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.

Somali ve Türkiye'nin uzun vadeli stratejik partner olduğunu vurgulayan Khayre, ülkede enerji, sağlık, altyapı öncelikli olmak üzere hemen her alanda yatırım ihtiyacının bulunduğunu aktardı.

"Somali'ye yatırım yapmak için en uygun zaman." ifadesini kullanan Khayre, her türlü desteği hükümet olarak vermeye hazır bulundukları Türk firmalarını ve iş adamlarını Somali'ye yatırım yapmaya davet etti.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 03:49
  1. somali türkiye

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP, FETÖ eliyle dershaneyi yargıya taşıdı
    1. CHP, FETÖ eliyle dershaneyi yargıya..
    2. Sabah saatlerinde yaşandı…Polis havaya..
    3. Türk mühendis rekorlar kitabına girdi…..
    4. O ülkede ikinci şok dalgası… Kimliksiz..
    5. TSK idlib’de… İkincisi de tamam
    6. Eski AB Komiserinden çarpıcı..
    7. Somali'den Türklere çağrı
    8. Almanya'nın en büyük ikinci hava yolu..
    9. G.Saray basına kapalı çalıştı
    10. FETÖ'cü isimden sitem: Bana Fevzi..
    11. Karadeniz ekibinde şok...Oyuncular..
    12. Aytemiz Alanyaspor´dan Babel tepkisi:..
    13. Myanmar'da çekim yapan TRT ekibine..
    14. Trabzonspor'un iki genç yıldızının..
    15. Gökçek personele veda etti
    16. Şişli Etfal'de lavabo çöktü, doktor..
    17. İstanbul'da dev uygulama
    18. Fenerbahçe'ye son saniye şoku
    19. Şenol Güneş'in parlattığı golcüler
    20. Fenerbahçe'den bedavaya ayrıldı, şimdi..
    CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Terörist Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    Doğum yapan anneye 4 bin 857 lira!
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    AK Parti’den istifası beklenen başkan için son dakika mesajı
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var
    TSK sayı verdi, çok sayıda ölü var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.10.2017
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bilirkişi raporu ortaya çıktı! Polisin eli...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...
    Bir günde 6.24 milyar dolar kazanınca...