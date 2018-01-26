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Somali'den Afrin açıklaması

Somali Dışişleri Bakanı Awad “Somali hükümeti ve halkı her zaman Türkiye’nin yanında. Somali, Türkiye’nin teröre karşı savaşını, Türkiye’nin kendi topraklarını koruma çabalarını destekliyor” dedi.

26 Ocak 2018 Cuma 14:49
Somali'den Afrin açıklaması

Somali Dışişleri Bakanı Awad “Somali hükümeti ve halkı her zaman Türkiye’nin yanında. Somali, Türkiye’nin teröre karşı savaşını, Türkiye’nin kendi topraklarını koruma çabalarını destekliyor” dedi.

Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Isse Awad, Türkiye’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Türkiye’nin teröre karşı savaşını ve Türkiye’nin kendi topraklarını koruma çabalarını destekliyoruz.” dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Awad, Somali’nin Afrin’de başlatılan operasyon için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na desteklerini ilettiklerini belirtti.

Somali hükümeti ve halkının her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu ifade eden Awad, “Somali, Türkiye’nin teröre karşı savaşını, Türkiye’nin kendi topraklarını koruma çabalarını destekliyor.” diye konuştu.

“Türkiye bizim kardeş ülkemiz.” diyen Awad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yetkililerinin Somali’ye yaptığı ziyaretin iki ülke ilişkilerine yaptığı katkıya değindi.

Ülkedeki liman ve havaalanı gibi birçok tesisin Türkiye tarafından yenilendiğini ve işletildiğini hatırlatan Awad, “Türkiye’ye ülkemize verdiği desteklerden dolayı müteşekkiriz.” ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 14:49
  1. SOMALİ
  2. Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Isse Awad
  3. Recep Tayyip Erdoğan
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