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Somali'deki Türk üssüne ilk birlikler ulaştı

Somali'nin başkenti Mogadisu'daki askeri üssümüze ilk birlik sevkiyatı başladı.

07 Temmuz 2017 Cuma 17:47
Somali'deki Türk üssüne ilk birlikler ulaştı

Bir Afrika ülkesi olan Somali, açlık, kuraklık ve terörle boğuşurken Türkiye'nin yaptığı sağlık, gıda ve eğitim yardımlarının yanında artık askeri desteğini de gösterecek.

YURT DIŞINDA İKİNCİ ASKERİ BİRLİK

Başkent Mogadişu'da yapılan Türk askeri üssüne ilk sevkiyat yola çıktı. Somali, Katar'ın ardından askeri birlik bulundurulan ikinci ülke olacak.

Eş-Şebab adlı terör örgütünün saldırılarıyla zor günler yaşayan Somali'de Türk üssünün inşaasının bitmesiyle sevkiyata geçen Türk birlikleri, Somali'ye terör ve güvenlik noktalarında destek verecek.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 17:47
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