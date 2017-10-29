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Somali'de saldırı: Çok sayıda ölü var

Somali'nin başkentinde bir otelde 5 saldırgan tarafından düzenlenen saldırıda 29 kişi öldü.

29 Ekim 2017 Pazar 19:00
Somali'de saldırı: Çok sayıda ölü var

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 29 kişi öldü. Saldırıyla ilgili konuşan emniyet yetkilisi Muhammed Hüseyin, intihar saldırısının Mogadişu'daki Hamruveyni Mahallesi'nde bulunan Naso Hablod otelini hedef aldığını belirtti.

Saldırganlardan birinin üzerindeki bomba yüklü yeleği patlattığını aktaran Hüseyin, patlamadan sonra saldırganlar ile otelin güvenlik görevlileri arasında silahlı çatışma çıktığını ifade etti.

Hüseyin, saldırganlardan ikisinin güvenlik görevlileri tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğine işaret ederek diğerlerinin attıkları el bombasıyla otelin elektriğini kestiğini anlattı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, otelde Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu ile yapacakları toplantı için bölgelerden Mogadişu'ya gelen heyetler bulunuyordu.

Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 19:00
  1. Mogadişu
  2. Somali
  • erdalerdal18 dk önce
    " O Haber Sitesi "Böyle başlıklar atmaktan vazgeçmeli.Sıradanlaşıyor,bayağılaşıyor !
  • YerliYerli27 dk önce
    Hem somali de bomba hem de diyanete fitne bombası. Gevur vatikan boş durmuyor. Elimizdekilerin kıymetini bilelim. Her gün Kuran tilaveti dinleyin diyanet appinden. Ihsan hocamızında sonuna dek arkasındayız. Kahrolsun dinler arası diyalog. Diyanet, Somali ve Ihsan hoca, hepside bizim çok şükür.

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