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Somali'de patlama! Peş peşe silah sesleri...

Başkent Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 15 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

20 Haziran 2017 Salı 14:05
Somali'de patlama! Peş peşe silah sesleri...

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Emniyet yetkilisi Muhammed Hüseyin, Mogadişu'daki ilçe merkezinde, süt dağıtım aracı süsü verilmiş bomba yüklü bir araçla düzenlenen intihar saldırısında en az 15 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Hüseyin, patlamada ölenlerin çoğunluğunu sivillerin oluşturduğunu, yaralanan 9 kişinin durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini aktardı.

Hükümet yetkililerinden, saldırıyı kimin yaptığına dair henüz bir açıklama gelmezken terör örgütü Eş-şebab kendisine ait haber ajansı kanalıyla saldırıyı üstlendiğini duyurdu.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçen hafta çarşamba günü şehir merkezindeki bir pizza restoranının girişinde bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında 31 kişi yaşamını yitirmişti.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 14:05
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