Somali'de milyonlarca kişi kıtlığın eşiğinde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Somali Direktörü Laurent Bukera, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkede kıtlığın son aylarda verilen mücadeleyle engellenebildiğine dikkat çekerek, gerekli yardımlar ulaşmazsa Somali'de kıtlığın yakın zamanda başlayacağı uyarısında bulundu.

Ülkedeki kolera salgınından dolayı en az 600 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Bukera, "Somali'de 3 milyon 200 bin kişi kıtlığın eşiğinde. 70 bin civarında çocuk da şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. 320 bin çocuk da halihazırda kötü beslenmiş durumda." dedi.

Bukera, ocak ayından bu yana Somali'de 700 bin kişinin ülke içinde yerinden olduğunu belirterek, geçtiğimiz yıllardaki rakamlarla birlikte ülkede 1 milyon 800 bin kişinin yerinden olduğu bilgisini paylaştı.

"TÜRKİYE'DEN CİDDİ ORANDA YARDIM MALZEMESİNİN GELDİĞİNEN HABERDARIZ"

Türk Kızılayı'nın, 13 bin tonluk insani yardım malzemesini 3 gün önce Somali tarafına teslim etmesiyle ilgili bir soru üzerine, Bukera, "Somali'deki tüm aktörlerle yakın işbirliği içerisindeyiz. Türkiye'den ciddi oranda yardım malzemesinin geldiğinden haberdarız. Somali Afet Yönetimi Bakanlığı gelen bu yardımları koordine ediyor." diye konuştu.

Bukera, 2017'de Somali için 500 milyon dolarlık finansman çağrısında bulunduklarını anımsatarak, şimdiye kadar bu meblağın ancak yüzde 40'nın karşılanabildiğini kaydetti.