Somali'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, intihar eylemcisinin kullandığı bomba yüklü araç, Vabiri semtindeki bir polis merkezinin girişinde patlatıldı.

Saldırının ardından karşılıklı ateş açıldığını belirten kaynaklar, polis merkezinin bulunduğu caddede çok sayıda araç ve sivilin olduğu bir zaman diliminde saldırının gerçekleştirildiğini, ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Bombalı saldırı ve silahlı çatışmada ölenlerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Somali Enformasyon Bakanı Abdurrahman Osman, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Patlama çok şiddetliydi. En işlek caddelerden Mekke el-Mukerreme Caddesi'ndeki polis merkezini hedef aldı" ifadelerini kullandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.