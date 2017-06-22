İMSAK03:24GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:13
İKİNDİ17:11AKŞAM20:48YATSI22:39
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Somali'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Başkent Mogadişu'da işlek bir caddede üzerinde bulunan polis merkezine bombalı saldırı düzenlendi.

22 Haziran 2017 Perşembe 16:46
Somali'de bombalı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, intihar eylemcisinin kullandığı bomba yüklü araç, Vabiri semtindeki bir polis merkezinin girişinde patlatıldı.

Saldırının ardından karşılıklı ateş açıldığını belirten kaynaklar, polis merkezinin bulunduğu caddede çok sayıda araç ve sivilin olduğu bir zaman diliminde saldırının gerçekleştirildiğini, ölü ve yaralıların olduğunu kaydetti.

Bombalı saldırı ve silahlı çatışmada ölenlerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Somali Enformasyon Bakanı Abdurrahman Osman, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Patlama çok şiddetliydi. En işlek caddelerden Mekke el-Mukerreme Caddesi'ndeki polis merkezini hedef aldı" ifadelerini kullandı.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 16:46
  1. SOMALİ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkımı helal etmiyorum!
    1. Hakkımı helal etmiyorum!
    2. 'Bağdadi'yi öldürdük' demişti... Rusya..
    3. Hollanda Başbakanı'ndan Türkiye..
    4. THY'den bayram yolcularına acil çağrı
    5. Abdullah Avcı: Emre Belözoğlu dünyanın..
    6. Borsa rekorunu tazeledi
    7. 180 Milyon TL'ye rekor fiyatla..
    8. Şam'daki çatışmalarda 25 rejim askeri..
    9. Borsa'dan yeni rekor! Tüm zamanların..
    10. Kırmızı bültenle aranan kişi..
    11. Sepetçiler Kasrına Kurulan İftar..
    12. Trump'ı "psikopat" olarak tanımladı
    13. Salgın gittikçe büyüyor... ölü sayısı..
    14. Türk otomotiv devine büyük şok!
    15. 3 Arakanlı Müslüman öldürüldü
    16. Endonezya ve Malezya asker gönderecek...
    17. O Avrupa ülkesinin askerleri Türkçe..
    18. Asker sayısı arttırıldı... TSK'dan..
    19. Nijerya'da kabile kavgasında ölü..
    20. Yunanistan’da üç gündür çöpler..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    ‘Türkiye Afrin’e giriyor’
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!