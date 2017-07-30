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Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü

Somali'in başkenti Mogadişu'da polis merkezi yakınlarında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:05
Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Somali'in başkenti Mogadişu'daki Waberi Mahallesinde yer alan emniyet merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile havalimanı yolunu bağlayan Mekke-i Mükerreme Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:05
  1. Soma
  2. Saray
  3. Somali
  4. Mekke
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