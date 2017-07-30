Somali'de bombalı saldırı: 6 ölü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Somali'in başkenti Mogadişu'daki Waberi Mahallesinde yer alan emniyet merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.



Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile havalimanı yolunu bağlayan Mekke-i Mükerreme Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu belirtildi.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Kaynak: AA