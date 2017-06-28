Somalı işçilerden maaş alamıyoruz iddiası

Manisa’nın Soma ilçesinde 3 aydan bu yana maaşlarını alamadıklarını iddia eden maden sahalarında özel bir şirkete bağlı olarak kamyon şoförü ve iş makinesi operatörü olarak çalışan 65’e yakın işçi, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. Dekabaj işinde çalıştıklarını belirterek üç aydan bu yana maaş alamadıklarını kaydeden işçiler, şirketin ne maaşlarını ne de çıkış verdiğini belirterek mağdur durumda olduklarını kaydettiler. İşçilerden Enver Doğan, "Maden sahasında dekabaj işi yapıyoruz. Bayramda maaş alamadık. Öncesinde 3 aydan bu yana maaş alamıyoruz. Çalıştığımız firma Azerbaycan kökenli bir firma. Bir an önce sıkıntılarımızın giderilmesini istiyoruz" dedi.

Bir diğer işçi Bayram Çetin ise "3 aydır maaş alamıyoruz. Şu anda hepimiz boştayız. Ama tazminat ödememek için çıkışımızı da vermiyorlar. Mağduruz. Devletin de bu durumdan bilgisi var ancak henüz bir sonuç alınamadı. Bize ya çıkış versinler ya da paramızı versinler" dedi.

İşçiler yaptıkları eylemin ardından olaysız şekilde dağıldı.