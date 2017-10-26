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Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz yanımızda durdu

Somali Başbakanı, "Yaralılarla ilgilenildiği için çok mutluyum. Bu ülkedeki kardeşlerimiz, en çok ihtiyacımız olduğu anda bizim yanımızda durdu." dedi.

26 Ekim 2017 Perşembe 22:06
Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz yanımızda durdu

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek, yetkililerden başkent Mogadişu'daki bombalı terör saldırısında yaralananların sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Hastane girişinde Başbakan Hayri'yi, Somalili vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Fermacu'nun fotoğraflarının olduğu pankartlarla karşıladı.

Hayri, kendisini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Başbakan Hayri'ye sarılan bazı vatandaşlar ise duygulu anlar yaşadı.

Ziyaret ettiği yaralı ve yakınlarıyla konuşan Hayri, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin ve hastane çalışanlarıdan yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Somali Başbakanı Hayri, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, karışık duygular içinde olduğunu dile getirerek "Yaralılarla ilgilenildiği için çok mutluyum. Bu ülkedeki kardeşlerimiz, en çok ihtiyacımız olduğu anda bizim yanımızda durdu." dedi.

Söz konusu saldırıda halkının gördüğü zarardan derinden etkilendiğini söyleyen Hayri, "Bu trajedi sadece sivillere zarar verdi. Bu olay, beni halkım için daha çok şey yapmam noktasında cesaretlendirdi. İnşallah bir gün ülkemizi özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu, bizi sadece daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Somali'de 14 Ekim'de meydana gelen bombalı saldırılarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 35 kişi de tedavi için Sağlık Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) oluşan özel bir ekiple Türkiye'ye getirilmişti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 22:06
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