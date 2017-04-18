Somali acil yardım bekliyor

Türkiye her zaman olduğu gibi çaresiz kardeşlerini unutmadı. İnsani Yardım Vakfı’nın 3. ekibi bölgeye ulaştı. Yardım ekibinin başkanı Bursa İHH il Başkanı Hüseyin Kaptan bölgede yaşanan kuraklıkla ilgili olarak ‘’2011 yılında olduğu gibi şimdi de Somali halkının yanındayız. Buranın asıl sıkıntısı su. Suyun yokluğu geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı da silip süpürmüş. İnsanlar hayatta kalma mücadelesi veriyorlar. Tankerler vasıtasıyla taşıyıp muşamba havuzlara aktardığımız su mağdur insanların ihtiyacını bir nebze hafifletiyor ama kesin çözüm için derin su kuyularının açılması lazım’’ diye konuştu.

İHH Sakarya il başkanı İsmail Yeşildal ise; ‘’12 milyon nüfusa sahip Somali halkının 6 milyonu kuraklık ve açlıkla karşı karşıya. İnsan göçlerine mani olmak ve mevcut düzenlerini korumak için derin su kuyusu projelerimizi hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Takriben 154 bin dolara mal olan kuyular, hayvanlar ve tarımsal sulamalar da dahil olmak üzere 10 bin insanın ihtiyacını karşılayacak. Kuraklık başladığından beri bölgeye gelen üçüncü ekibiz. Sıkıntılar bitene kadar da kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Vakfımıza maddi ve manevi destekte bulunan ve bugün bu bölgede yaraları sarmamıza sebep olan tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyorum.’’ dedi.