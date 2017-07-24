Soma’daki büyük altyapı dönüşümünün ikincisi başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerle mahallelerdeki altyapı çalışmalarına devam ediyor. MASKİ’nin "101 Mahalle Projesi" ile Soma’da 8 mahallede tamamlanan büyük altyapı dönüşüm hamlesine,ikinci etap olan "154 Mahalle Projesi" ile 6 yeni mahalle daha eklendi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Bozarmut Mahallesindeki alt ve üstyapı yenilemelerine başladı. Mahallenin 20 yıldır kullanılan 2 kilometrelik kanalizasyon hattı MASKİ tarafından yenilenirken, bir buçuk kilometrelik eski içme suyu şebekesi de yeniden döşenecek. Ayrıca mahalleye bir adet de 500 kişi kapasiteli fosseptik imalatı yapılacak. Altyapı çalışmalarının sonlandırılmasının ardından ise mahallenin 8 bin metrekarelik üstyapısı da MASKİ tarafından yenilenecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi ile ilçenin Çerkezsultaniye, Evciler, Eynez, Göktaş, Hatunköy, Karacakaş, Karaçam ve Naldöken mahallelerinde toplam 37 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdi. 154 Mahalle Projesi kapsamında da ilçeye bağlı Bozarmut, Ularca, Yırca, Kozluören, Akçaavlu ve Heciz’de toplamda 30 kilometre daha altyapı yenilenerek, 75 bin metrekarelik de kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirilecek.

Mahallelerinin altyapısının çok eski olduğunu belirten Bozarmut Mahalle Muhtarı Osman Cüce, “Kendi imkanlarımızla yaptığımız kanalizasyonumuzu 20 yıldır kullanıyoruz. Fosseptiğimiz yok. Şimdi yapılan iş çok düzenli. Belirli bir planı, projesi var. Fosseptiğimiz de yapılacak. İçme suyu borularımız da çok ince ve dayanıksızdı. En ufak şeyde hemen patlıyor, bizi susuz bırakıyordu. Şimdi onlar da değişecek. Cengiz başkanımıza da, Yaşar müdürümüze de ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağolsunlar” diye konuştu.