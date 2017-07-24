Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Soma’daki büyük altyapı dönüşümünün ikincisi başladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa’daki altyapı dönüşümünün ikinci etabı olan "154 Mahalle Projesi" kapsamında Soma’nın 6 mahallesinde yapılacak altyapı çalışmalarına Bozarmut Mahallesinden başladı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
Soma’daki büyük altyapı dönüşümünün ikincisi başladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği projelerle mahallelerdeki altyapı çalışmalarına devam ediyor. MASKİ’nin "101 Mahalle Projesi" ile Soma’da 8 mahallede tamamlanan büyük altyapı dönüşüm hamlesine,ikinci etap olan "154 Mahalle Projesi" ile 6 yeni mahalle daha eklendi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Bozarmut Mahallesindeki alt ve üstyapı yenilemelerine başladı. Mahallenin 20 yıldır kullanılan 2 kilometrelik kanalizasyon hattı MASKİ tarafından yenilenirken, bir buçuk kilometrelik eski içme suyu şebekesi de yeniden döşenecek. Ayrıca mahalleye bir adet de 500 kişi kapasiteli fosseptik imalatı yapılacak. Altyapı çalışmalarının sonlandırılmasının ardından ise mahallenin 8 bin metrekarelik üstyapısı da MASKİ tarafından yenilenecek.

MASKİ Genel Müdürlüğü, 101 Mahalle Projesi ile ilçenin Çerkezsultaniye, Evciler, Eynez, Göktaş, Hatunköy, Karacakaş, Karaçam ve Naldöken mahallelerinde toplam 37 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdi. 154 Mahalle Projesi kapsamında da ilçeye bağlı Bozarmut, Ularca, Yırca, Kozluören, Akçaavlu ve Heciz’de toplamda 30 kilometre daha altyapı yenilenerek, 75 bin metrekarelik de kilit parke taşı döşemesi gerçekleştirilecek.

Mahallelerinin altyapısının çok eski olduğunu belirten Bozarmut Mahalle Muhtarı Osman Cüce, “Kendi imkanlarımızla yaptığımız kanalizasyonumuzu 20 yıldır kullanıyoruz. Fosseptiğimiz yok. Şimdi yapılan iş çok düzenli. Belirli bir planı, projesi var. Fosseptiğimiz de yapılacak. İçme suyu borularımız da çok ince ve dayanıksızdı. En ufak şeyde hemen patlıyor, bizi susuz bırakıyordu. Şimdi onlar da değişecek. Cengiz başkanımıza da, Yaşar müdürümüze de ayrı ayrı teşekkür ediyorum, sağolsunlar” diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:43
  1. Karaçam
  2. Soma
  3. Manisa
  4. Akça
  5. Kozlu
  6. Ula
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye başladı
    1. İHH, Yemen’de kolera ile mücadeleye..
    2. Avcı-Gücenmez ikilisi Peugeot 208 T16..
    3. Albaraka Bankacılık Grubu ve Libyan..
    4. Memur-Sen Toplu Sözleşme Tekliflerini..
    5. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı..
    6. Vakıf Katılım’dan 150 Milyon TL'lik..
    7. Konya Mescid-i Aksa İçin Ayakta
    8. KKTC bayrağı neden İsrail Bayrağı'na..
    9. Bu ne saygısızlık! Mezarlıkta oynadı
    10. 24 Temmuz Basın Bayramı mesajı
    11. Basının gücü, Millet ve Demokrasinin..
    12. Yaz Spor Okulları'na rekor katılım
    13. Düğün konvoyu kana bulandı: 3 ölü
    14. Erdoğan'dan Diyanet İşleri Başkanı..
    15. Borsa haftanın ilk gününü düşüşle..
    16. İBB iddianamesinde sanıkların..
    17. Kuruyemişte altın marka ödülü Göral’a
    18. BEÜ’den Zonguldak’a büyük katkı
    19. Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması..
    20. AK Gençlikten İsrail’e kınama bildirisi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Türk Yahudiler Müslümanlara tepki gösterdi
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Suudi Arabistan'da şaşırtan gelişme!
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakanlık devreye girdi! İlk açıklama belediye...
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir
    Bakan duyurdu! Bu otomobil tarih olabilir