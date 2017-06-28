Soma’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda kullandığı yollarda bakım onarım ve kilit parke taşı kaplama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Soma Dere Mahallesinde yapılacak olan asfalt çalışması öncesinde yol düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında yol asfalt kaplamaya hazır hale getirilmesi öncesinde yolda genişletme ve tesviye çalışmaları yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından en kısa zamanda yolun asfaltlanacağı bilgisi verildi.

Soma Göktaş Mahallesinde başlanan kilit parke kaplama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kilit parke kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü İbrahim Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı. Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, vatandaşların konforunun sağlanması adına yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.