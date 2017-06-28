Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Soma’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda vatandaşların konforunu arttırmaya yönelik çalışmalarına Soma ilçesinde yol bakım, onarım ve asfalt yenileme ile devam ediyor.

28 Haziran 2017 Çarşamba 11:32
Soma’da yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımda kullandığı yollarda bakım onarım ve kilit parke taşı kaplama çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Soma Dere Mahallesinde yapılacak olan asfalt çalışması öncesinde yol düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Yapılan çalışmalar kapsamında yol asfalt kaplamaya hazır hale getirilmesi öncesinde yolda genişletme ve tesviye çalışmaları yapıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından en kısa zamanda yolun asfaltlanacağı bilgisi verildi.

Soma Göktaş Mahallesinde başlanan kilit parke kaplama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Yapılan düzenleme çalışmaları sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kilit parke kaplama çalışmalarını yerinde inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Koordinatörü İbrahim Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı. Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, vatandaşların konforunun sağlanması adına yapılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:32
  1. Soma
  2. Manisa
  3. Çal
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı 160'a çıktı
    1. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
    2. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    3. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
    4. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
    5. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
    6. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
    7. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
    8. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
    9. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
    10. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
    11. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
    12. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
    13. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
    14. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
    15. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
    16. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
    17. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
    18. Soma’da yol bakım ve onarım..
    19. İstanbullular bu habere dikkat! O gün..
    20. Organları 3 kişiye umut olacak
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!