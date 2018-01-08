Soma’da her 2 kişiye 1 araç düşüyor

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğüne yeni atanan Emniyet Müdürü Mustafa Akol, ilçedeki muhtarlarla tanışma toplantısı gerçekleştirdi. İlçedeki muhtarın sorunlarını da dinleyen Akol, sorunların giderilmesi için birlikte çalışılacağı mesajı verdi.

Muhtarların yakındığı konu başında gelen ilçedeki otopark problemiyle ilgili konuşan Akol, "İlçede had safhada bir park problemi var. Fakat bu sadece polisiye tedbirlerle çözülebilecek bir şey değil. Bunun altyapısının hazırlanması gerekiyor. Biz 110 bin nüfuslu bir ilçeyiz. Şu an Somamıza kayıtlı yaklaşık 56 bin araç var. Türkiye ortalaması yaklaşık 4 kişiye bir araç düşüyor. Soma ortalamasında 2 kişiye bir araç düşüyor. 50 bin aracı düşünelim bir sedan aracın ortalama boyu 4 metre. 50 bini 4 ile çarparsak 200 kilometre yol eder. Sadece bizim 200 kilometre yola ihtiyacımız var ki aracımızı park edebilelim. Ancak bu Türkiye’nin genel sorunu, Manisa’da Aydın’da Şanlıurfa’da aynı sıkıntı var. Soma’da belki 200 kilometre yol dahi yoktur. Yani bu polisiye tedbirlerle çözülecek bir şey değil. Bizim 24 saat çalışan bir tane trafik ekibimiz var. Gündüzleri ekstra bir ekip daha kuruyoruz. Bu iki ekip günlük 9 uygulama yapıyor. Aynı zamanda kazalara müdahale edecek. Boş zamanında da park sorunlarına müdahale etmesi gerekiyor" diye konuştu.