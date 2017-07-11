Soma ve Turgutlu’da 15 Temmuz şehitlerini anma törenleri

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Manisa’nın Soma ve Turgutlu ilçelerinde de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları şehitlik ziyaretleri ile başladı. Soma’da şehitliğindeki programda, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene ile kamu kurum ve kuruluş amirleri, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile vatandaşlar; asker, polis ve maden şehitlerini teker teker ziyaret ederek, kabirlere karanfil bırakıp dua etti. Daha sonra 15 Temmuz şehitleri ile vatan uğruna canlarını veren tüm şehitler için Soma Ulu Camii’de mevlid-i şerif okutuldu. 13 Eylül Parkı’nda da Soma Belediyesi tarafından 2 bin kişilik yemek ikramında bulunulurken, programa Somalılar yoğun ilgi gösterdi.

Turgutlu’da 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

15 Temmuz gecesi ülkenin ve milletin bekaası için canlarını feda eden ve dünya demokrasi tarihine adlarını altın harflerle yazdıran 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, geniş bir katılımla Turgutlu Şehitliği’nde başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından şehitler için Turgutlu Müftüsü Nizamettin Doğan tarafından Kuran-ı Kerim tilaveti okundu. Tören açılış konuşması gerçekleştiren Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi Dul ve Yetimler Derneği Turgutlu Şube Başkanı Turgut Gürkaş, “15 Temmuz 2016’da Türk Milleti,birlik ve beraberlik içerisinde ülkeme yönelik olan kahpece oyunlara dur demiştir. O gün 249 tane vatan evladı bayrağın inmemesi, ezanın dinmemesi ve bu vatan için canlarını feda etmişlerdir. Bu ülke var olabilmesi ve topraklarını koruyabilmesi için nice şehitler vermiştir. Şehitlerimizi yad etmek için buradayız, hepsinin ruhu şad olsun” dedi. Ardından söz alan Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Şube Temsilcisi Hüsamettin Sağlık, “Türk Milleti var oldukça her türlü tehlikeye karşı vatanını korumak için canı pahasına mücadele etmeye devam edecektir” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz’da yaşanan kahramanlıkları anlatmak mümkün değil”

Törende bir konuşma yapan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay, Şirin “Böyle bir günde Şehitlerimizin huzurunda bir araya geldik. Dualar ile, okunan Kuran-ı Kerimler ile bu güzel programı başlatmış olduk. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne kast eden bu haince kalkışmadan sonra 249 şehidimizin o tankın, topun tüfeğin önüne geçerek o iradelerini ortaya koymalarını, geçmişte de bu ülke için canlarını veren, kanlarını veren bütün şehitlerimiz gibi o asil duruşlarıyla ülkemizde bir kahramanlık destanının daha yazıldığını gördük. 15 Temmuz’da o yaşanan kahramanlıkları anlatmak mümkün değil. Dün canlarını veren bu şehit kardeşlerimizi ailelerinin evlatlarıydı, bugünse ülkemizin evlatlarıdır. Gerek 15 Temmuz şehitlerimizi, gerekse geçmişte bu vatan, bu bayrak, bu ezan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizin huzurunda saygı, minnet ve rahmetle eğiliyor hepsini rahmetle yad ediyorum” dedi.Son olarak söz alan Kaymakam Uğur Turan ise bu ülkenin birliğini, beraberliğini kimsenin bozmaya gücünün yetmeyeceğini belirterek, programa katılan herkese teşekkür ettiğini söyledi. Heyet daha sonra şehit kabirlerini tek tek ziyaret ederek, karanfil bıraktı ve dua ettiler. Günün ikinci töreni ise Dereköy Camisi’nde gerçekleşti. Burada öğle namazına müteakip şehitler için mevlid-i şerif okutularak, Turgutlu Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu.

Törenlere Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Zafer Özkara, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esendemir, Türkiye Harp Malulü Şehit, Gazi Dul ve Yetimler Derneği Turgutlu Şube Başkanı Gazi Üstteğmen Turgut Gürkaş, Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Turgutlu Şube Temsilcisi Hüsamettin Sağlık, Şehit ve Gazi Aileleri, daire müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler katıldı.