Soma şehit ailelerinin evleri teslim edildi

Soma Doğuş Evleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle sahiplerine teslim edildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu konutları Soma şehitlerinin ailelerine kazandıran Doğuş Holding'i, Sayın Ferit Şahenk'i şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

Soma'daki evlerin olduğu bölgeye Manisa'dan canlı bağlanan Erdoğan, "Doğuş Grubu'na ben de şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Okuluyla, camisiyle, oyun parklarıyla tüm Soma'daki yavrularımıza hayırlı olsun" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ da "Soma şehiterimizle ilgili yaptırılan konutun teslim törenindeyiz. Burada mükemmel bir yerleşim alanı oluşturulmuş. Doğuş Holding'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ERDOĞAN: ŞAHENK'İ ŞAHSIM VE MİLLETİM ADINA TEBRİK EDİYORUM

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açılıştaki önemli hizmet Soma'daki elim kazada hayatlarını kaybeden madencilerimize Doğuş Holding tarafından yaptırılan 301 konutun teslimidir. Maden kazasının hemen ardından hem devletimizin ilgili kurumları hem de özel sektörümüz harekete geçerek madencilerimizin geride bıraktıkları ailelerine sahip çıktılar. Okulu, camisi ve diğer sosyal birimleriyle bu konutları Soma şehitlerinin ailelerine kazandıran Doğuş Holding'i, Sayın Ferit Şahenk'i şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum" dedi.

ALBAYRAK: DUYGULU VE ANLAMLI BİR PROJE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da törendeki konuşmasında şunları kaydetti: "Çok güzel bir açılış töreninde bir aradayız. Ekonomik değeri 1 milyar lirayı aşan bir açılış için bir aradayız. İçinde kamu ve özel birçok alanda özel projeler var. Ama içindeki en duygulu en anlamlılarından bir tanesi Soma’daki şehitlerimiz noktasında hayırsever işadamlarımız tarafından yapılan 301 konut. Bizler cumhurbaşkanımızın bize koyduğu çıtaya erişmek için özellikle Enerji Bakanlığı olarak her zamankinden çok çalışmaya devam edeceğiz.”

AKDAĞ: ÇOK HAYIRLI BİR İŞ OLMUŞ

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, NTV yayınında yaptığı açıklamada "Doğuş Holding'i, Sayın Ferit Şahenk'i tebrik ediyorum. Bir küçük kasaba gibi, semt oluşturulmuş. Tekrar teşekkür ediyorum. Bütün bu meselelerin çıkışında Sayın Cumhurbaşkanımız'ın yakın takibi var. Çok hayırlı bir iş olmuş" şeklinde konuştu.