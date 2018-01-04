Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Solo Türk, Sarıkamış şehitleri için uçacak

Solo Türk, 2018 yılının ilk halka açık gösterisini Sarıkamış semalarında yapacak.

04 Ocak 2018 Perşembe 16:44
Solo Türk, Sarıkamış şehitleri için uçacak

Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle gösteri uçuşu düzenleyecek SOLOTÜRK, resmi Twitter hesabından bir duyuru yayınlayarak, "Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yıl dönümünde vatan toprağına can eken, düşmana değil Allah'a teslim olan şehitlerimizin aziz hatıraları için Sarıkamış'ta 7 Ocak Pazar günü saat 13.00'te gösteri uçuşumuz olacaktır. Aziz ruhları şad olsun" denildi. SOLOTÜRK, böylelikle 2018 yılının ilk gösterisini Sarıkamış şehitleri için yapacak.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 16:44
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beşiktaş Belediye Başkanı görevden alındı
    1. Beşiktaş Belediye Başkanı görevden..
    2. İstanbul'da saldırı davasında tahliye
    3. Öğrencileri taşıyan minibüs ile..
    4. Cani baba hakkında istenen ceza belli..
    5. Yangın sonrası makam odasına böyle girdi
    6. Sınırda 15 canlı bomba öldürüldü
    7. Fatih Terim'in yardımcısı belli oldu
    8. İşte dünyanın en kısa ve en hüzünlü..
    9. Yemen’de savaş şiddetlendi: 24 saatte..
    10. ABD'de işsizlik başvuruları..
    11. PKK'lı teröristin ablası DEAŞ'lı..
    12. 1950'lilerin Türk dış politikasını..
    13. Japon balığına tekerlekli sandalye yaptı
    14. Kolundaki leke yüzünden ölüyordu
    15. O örgüt HAMAS'a savaş ilan etti
    16. 'Kaçak salep orkideleri' bilime hizmet..
    17. FETÖ tutukluusu iş adamı tahliye edildi
    18. FETÖ firarisi Komiser Hüseyin Korkmaz..
    19. Katliam gibi kaza! Tren, kamyon ve..
    20. Trafiği artık onlar yönetecek!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha