Sol'dan Başbakan Yıldırım'ın Mustafa Kemal'e dua okumasına ilginç yaklaşım!
Sol gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın Mustafa Kemal'e Fatiha okumasını ilginç bir yaklaşımla verdi.02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:03
YENİAKİT.COM.TR - Başbakan Binali Yıldırım, bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkedir’e gitti. Burada Mustafa Kemal için dua ederek Fatiha okuyan Başbakan Yıldırım’ın bu ziyaretine Sol gazetesi ilginç bir yaklaşım getirdi. Sol, yayınladığı haberinde “Anıtkabir’de şimdi de dua” başlığını kullandı.
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