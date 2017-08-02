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Sol'dan Başbakan Yıldırım'ın Mustafa Kemal'e dua okumasına ilginç yaklaşım!

Sol gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın Mustafa Kemal'e Fatiha okumasını ilginç bir yaklaşımla verdi.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:03
Sol'dan Başbakan Yıldırım'ın Mustafa Kemal'e dua okumasına ilginç yaklaşım!

YENİAKİT.COM.TRBaşbakan Binali Yıldırım, bugün Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesi YAŞ üyeleriyle birlikte Anıtkedir’e gitti. Burada Mustafa Kemal için dua ederek Fatiha okuyan Başbakan Yıldırım’ın bu ziyaretine Sol gazetesi ilginç bir yaklaşım getirdi. Sol, yayınladığı haberinde “Anıtkabir’de şimdi de dua” başlığını kullandı.

İŞTE SOL’UN O HABERİ

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 15:03
  1. Sol gazetesi
  2. Binali Yıldırım
  3. Mustafa Kemal
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