Soldado Fenerbahçede!

Fenerbahçe Kulübü, uzun süredir arayış içinde olduğu forvet transferinde mutlu sona ulaştı ve Villarreal'in İspanyol yıldızı Roberto Soldado'yla anlaşma sağladı. Fenerbahçe Kulübü konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Roberto Soldado ve takımı Villarreal ile yaptığı görüşmeler sonucunda oyuncunun kulübümüze transferi konusunda prensipte anlaşmaya varmıştır.



Roberto Soldado, 09 Ağustos 2017 Çarşamba günü (Bu akşam) saat 22.00’de İstanbul Atatürk Havaalanı’na gelecek ve görüşmelere burada devam edilecektir. Konu ile ilgili detaylı açıklama daha sonra kulübümüz tarafından yapılacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi...



Soldado geçtiğimiz sezon Villarreal'de yaşadığı sakatlıktan ötürü sadece 10 maça çıkabilmiş ancak bu karşılaşmalarda da 4 gol, 3 asistlik iyi bir performans sergilemişti.

ROBERTO SOLDADO İLE PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI | https://t.co/IFHBfDr4uupic.twitter.com/Rl8E2TBhWI — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 9 Ağustos 2017