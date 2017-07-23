Solcu Yahudilerden protesto

İsrail Cumhurbaşkanının Batı Kudüs'teki konutunun önünde toplanan sol gürüşlü Yahudi aktivistler, Aksa'nın kapılarına kurulan metal arama dedektörlerinin kaldırılması talebiyle gösteri düzenledi. Gösteri, Mescid-i Aksa'nın iki gün ibadete kapalı kalması ve daha sonra kapılarına metal arama dedektörleri kurulmasının ardından İsrail tarafında konuyla ilgili düzenlenen ilk gösteri olma özelliğini de taşıyor.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in Batı Kudüs'teki konutun önünde toplanan sol gürüşlü Yahudi aktivistlerin, Mescid-i Aksa'nın kapılarına konulan metal arama dedektörlerini protesto ettiği bildirildi.

Yaklaşık iki yüz kadar aktivist ellerinde, İsrail'in Doğu Kudüs'teki uygulamalarını protesto eden ve Aksa'nın kapılarına kurulan dedektörlerin kaldırılmasını talep eden pankartlar taşıdı.

"İsrail hükümeti Kudüs'ü ateşe veriyor" sloganıyla düzenlenen gösteriye katılan aktivistler, hükümetin Doğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlallerine son vermesi yönünde sloganlar attı. Aktivistler, Aksa'nın kapılarına kurulan dedektörleri sembolize etmesi için kapı şeklinde benzer bir dedektörü Rivlin'in konutunun önüne getirdi.

İSRAİL TARAFINDA KONUYLA İLGİLİ DÜZENLENEN İLK GÖSTERİ

Söz konusu gösteri, Mescid-i Aksa'nın iki gün ibadete kapalı kalması ve daha sonra kapılarına metal arama dedektörleri kurulmasının ardından İsrail tarafında konuyla ilgili düzenlenen ilk gösteri olma özelliği taşıyor.

İsrail televizyonu Kanal 2, polisin Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri kaldırarak bunun yerine el dedektörleri kullanma kararı aldığını iddia etmişti ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Yarınki İsrail Bakanlar Kurulu toplantısında konunun yeniden ele alınarak bir açıklama yapılması bekleniyor.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfınca kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor. Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor.

İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfına danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabulü halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsisinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.