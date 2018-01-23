Sol örgütten YPG'ye destek!

TSK'nın operasyonu beklenenden hızlı götürmesi ve PKK'nın ağır kayıplar vermesi terör örgütünü yeni arayışlara sevk etti. Dün PYD/PKK Afrin'deki DEAŞ'lı tutukluları ÖSO ve TSK'ya karşı savaşmaları karşılığında serbest bıraktı.

'SOL' TERÖR ÖRGÜTÜ MLKP'DEN PKK'YA DESTEK

Sahada ağır kayıplar veren ve elindeki 11 köyü TSK-ÖSO'ya bırakıp kaçan terör örgütüne destek MLKP'den geldi. Teröristler yaptığı açıklamada Türkiye'ye karşı savaşacaklarını ilan etti.

Türkiye'de onlarca insanın can verdiği hain saldırıları düzenleyen PKK-YPG, Türkiye'de yeni kanlı eylemler yapmak için sol örgüt olan MLKP'yi eğitme kararı almıştı. İstihbarat birimlerinin elde ettiği bilgilere göre "DAEŞ için savaşacağız" diyerek Kobani'ye giden MLKP'nin yaklaşık 50 teröristine YPG kucak açmıştı.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

50 teröristiyle YPG'ye destek vereceğini açıklayan sol örgüt MLKP sosyal medyada alay konusu oldu.

Haber 7