Sol kafa hiç değişmedi

1999 yılında milletvekili seçilerek başörtülü olarak Meclis’e gelen, ancak Ecevit ve arkadaşları tarafından “dışarı dışarı” diye tempo tutularak yemin etmesi engellenen Merve Kavakçı’ya şimdi hakları iade edilmek isteniyor. Bugün de, hiç değişmeyen aynı kafaya sahip CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Kavakçı’ya tazminat ödenmesine karşı çıkarak “TBMM kimsenin çiftliği değildir” diye konuşuyor.