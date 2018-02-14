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Şoku yaşadı! Alman Büyükelçi geldiği gibi gitti

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davaya destek için gelen başta Alman Büyükelçi ile beraber yabancı diplomatlar duruşmaya alınmadı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 17:12
Şoku yaşadı! Alman Büyükelçi geldiği gibi gitti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle dosyası Ankara'ya nakledilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın ikinci celsesi görülüyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda gerçekleştirilen duruşma öncesi polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

DİPLOMATLAR İÇERİ ALINMAYINCA FOTOĞRAF ÇEKTİRİP GİTTİLER

Öte yandan, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın da aralarında bulunduğu bazı yabancı temsilciler, duruşmayı izlemek istedi. Güvenlik güçlerinin izin vermemesi üzerine, mahkeme girişinde fotoğraf çektiren Erdmann ve temsilciler daha sonra buradan ayrıldı.

Demirtaş'ın mahkeme salonunda hazır edildiği duruşmaya, sanık avukatlarının yanı sıra Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile çok sayıda milletvekili de katıldı.

 

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 17:12
  1. Martin Erdmann
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Sincan
  4. Ankara
  5. terör soruşturması

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