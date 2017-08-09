Söke’de açık hava sinema keyfi yaşanıyor

Söke Belediyesinin açık hava sinema günlerinde bir kez daha nostalji yaşatılıyor. İstasyon Caddesi Lima Resturant yanı, eski zirai donatım bahçesinde yapılan sinema günlerinde bu sezon vizyonda öne çıkan filmler sinemaseverlerle paylaşılıyor. Film gösteriminde Söke Belediyesince izleyicilere meşrubat ikram edilmesi etkinliği daha dakeyifli hale getiriyor.

Söke de hafta sonuna kadar sürecek açık hava sinema günlerinde 9 Ağustos Çarşamba akşamı baş rollerini Murat Boz’un oynadığı “Dönerse Senindir”, 10 Ağustos Perşembe akşamı Ata Demirer’in başrol oynadığı “Olanlar Oldu”, 11 Ağustos Cuma günü akşamı ise komedifilmi “Çalgı Çengi-İkimiz” adlı film gösterimde olacak.