Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Söke Sanayi Sitesinde patlama

Aydın’ın Söke ilçesi sanayi sitesinde vidanjör metan gazı sıkışması nedeniyle patladı. Bomba gibi yüksek sesle patlayan vidanjör, sanayi sitesinde heyecan dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:22
Söke Sanayi Sitesinde patlama

Olay saat 16.45 sıralarında Söke Sanayi Sitesi Çelikez Caddesi üzerinde meydana geldi. 59 VA 286 plakalı park halindeki vidanjörde Erol Sabahyıldızı isimli işçi kaynak yapıyordu. Kaynak yapıldığı sırada vidanjör bir anda patladı. Gaz sıkışması nedeniyle patlayan vidanjörün depo kısmı parçalara ayrılırken, kaynak yapan usta Erol Sabahyıldızı şans eseri olayı yara almadan atlattı. Patlama sesinin sanayi sitesinin en uzak noktalarından dahi duyulduğu ifade edilirken, görgü tanıkları büyük bir patlama sesiyle birlikte kara bir dumanın da çıktığını ve bir anda ne yapacaklarını şaşırdıklarını söylediler.

Olay sonrasında şok halini uzun süre atlatamayan kaynak ustası Erol Sabahyıldızı ise; “Kaynak yaparken bir anda yüksek sesle patladı. Bende anlayamadım ne olduğunu. Patlamayla birlikte korku yaşadım” dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:22
  1. Sabah
  2. Söke
  3. Aydın
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz kondurmadı!
    1. Türkiye düşmanı Cem, Almanya'ya toz..
    2. Alaçatı sörf şenliği başladı
    3. Sünnet olan şehit çocukları 'kırmızı..
    4. Safranbolu'da Geleneksel Lezzet..
    5. "Bölgede terör adacıkları..
    6. Kur'an'la taçlandılar
    7. 'Kırmızı plakalı' araç onlara tahsis..
    8. "Suriyeliler kirli provokasyonlara..
    9. Avrupa'ya net mesaj: Asla izin..
    10. Sri Lanka'da 'Şehit Halil Kantarcı..
    11. KKTC Türkiye'ye mi katılacak?..
    12. Irak'ın bölünmesini isteyen gazeteciye..
    13. Suriye'nin Türkiye sınırına 'devrim..
    14. Şanlıurfa'da terör operasyonu: 16..
    15. ByLock yazışmaları ortaya çıktı:..
    16. Filistinli gazetecilerden gözaltına..
    17. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı..
    18. Titi ve Ekong resmen Bursaspor'da
    19. Hakkari'de iş makineleri taşıyan..
    20. Manisa’da orman yangını
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    Erdoğan bu fotoğraf karesine neden girmedi?
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    ByLock’u 'Arama Tarama Mesulü' yüklüyor kumpasları ‘Bilgi İşlem Mesulü’ kuruyor
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    64 yıllık dev firma üretimini durdurdu!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!
    Ümit Özdağ yeni partinin liderini açıkladı!