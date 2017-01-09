Şoke oldular… 40 yıl sonra ilk kez kar yağdı

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Doğu ve Güney Avrupa, yoğun kar getiren soğuk hava dalgasıyla buz tuttu. Kıta genelinde göller ve nehirler dondu, yerleşim yerlerine ulaşım durdu; İtalya ve Yunanistan'ın güneyindeki adalar bile kar altında. Yunanistan'ın en büyük adası Girit'e 40 yıl sonra kar yağdı. Adada yaşayanlar sosyal medyadan çok sayıda fotoğraf paylaşarak yaşadıkları şaşkınlığı gösteriyor.

Soğuk hava en fazla can kaybına Polonya'da neden oldu. En az 10 insanın donarak öldüğü Polonya'da, kış mevsimindeki can kayıpları 55'e çıktı. Ülkenin güneyindeki yüksek kesimlerde termometreler -30 dereceyi gösteriyor.

İtalya'da dondurucu soğuklar en az sekiz kişinin ölümüne yol açtı. Ülkede deniz ulaşımı durdu, tren seferleri iptal edildi, yollar kapandı. Bazı kentlerde okulların tatil edildiği ülkede, güneydeki Sicilya'da bile havaalanları kapatıldı. BBC, evsizlerin kaldığı hostellerin kapılarını 24 saat açık tuttuğunu aktarıyor. Başkent Roma'daki çeşmeler ve havuzlar donmuş durumda.

Bir başka Akdeniz ülkesi Yunanistan'da da termometreler -15'i gördü, ülkenin ikinci büyük kenti Selanik'te sıcaklık -10 derece. Uluslararası haber ajansları, sıcak havası ve güneşiyle ünlü Yunan adalarının karla kaplı fotoğraflarını geçiyor. Bir Afgan sığınmacının soğuktan öldüğü ülkede, binlerce göçmen geceyi geçirmeleri için kapalı alanlara naklediliyor. Yunanistan'da çok sayıda şehirler arası yol da kapalı.

Buz tutan bir başka ülke, Sırbistan. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, yardım görevlilerinin yüzlerce göçmeni başkent Belgrad'daki otobüs terminaline taşıdığını bildiriyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla sokakta kalanlara battaniye ve kıyafetler dağıtıldı, karınları doyuruldu. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da sıcaklıklar -22 dereceye kadar düştü.

BULGARİSTAN'DA ELEKTRİK VE SU YOK

Nehirlerin bile buz tuttuğu Bulgaristan'da da iki göçmen öldü, ülkede çok sayıda köye elektrik ve su verilemiyor. Bulgaristan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 26 dereceye kadar indi.

Kosova, Karadağ, Romanya ve Hırvatistan gibi Balkan ülkeleri de soğuk hava ve kar yağışının etkisinde. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'yi ikiye bölen Tuna Nehri'nin buz tutmuş fotoğrafları, uluslararası haber ajansları tarafından servis edildi.

Çekya'nın başkenti Prag, kış mevsiminin en soğuk gecesini yaşadı. Üç kent sakini donarak hayatını kaybetti.

Alman polisi de aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 19 göçmeni donmak üzereyken otoyoldan kurtardı.

Baltık haber ajansı, Letonya'da sıcaklığın -30 dereceye kadar düştüğünü söylüyor.

Belçika'da otoyolda kar nedeniyle kayan bir kamyondaki bir kişi öldü. Fransa'da bir tur otobüsü buz tutmuş yolda kaza yaptı, dört Portekizli turist öldü.