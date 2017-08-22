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Hakim, evinde ölü olarak bulundu

Bir süre önce İstanbul’dan Diyarbakır’a tayini çıkan Hakim Mustafa Yılmaz, Ataköy’deki lojmanında ölü olarak bulundu.

22 Ağustos 2017 Salı 19:21
Hakim, evinde ölü olarak bulundu

Hakim Mustafa Yılmaz İstanbul Ataköy'deki hakim-savcı lojmanındaki evinde ölü bulundu.

Dün akşam saatlerinde kendisinden haber alınamayan hakim Yılmaz, Ataköy 4. Kısım'daki evine girildiğinde hareketsiz halde bulundu. Yılmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Kısa süre önce İstanbul'dan Diyarbakır'a tayini çıktığı belirtilen ve adli tatilin tamamlanması ile yeni görevine başlayacak olan Yılmaz'ın şeker hastası olduğu öğrenildi.

Yılmaz, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapıyordu.

OTOPSİ YAPILACAK

Yılmaz'ın evindeki masanın üzerinde bir miktar tüketilmiş çikolata ve benzeri şekerli yiyecek paketi bulunduğu iddia edildi.

Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk inceleme ardından cenaze Adli Tıp morguna kaldırıldı. Hakim Mustafa Yılmaz'ın ölüm sebebi Adli Tıp'taki ilk otopsi ardından belirlenecek.

Hakim Yılmaz'ın bir süredir eşinden ayrı yaşadığı da öğrenildi.

Sabah

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 19:21
  1. Mustafa Yılmaz
  2. Adli Tıp Kurumu
  3. Ataköy
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