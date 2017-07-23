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Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova'ya ait tekne, Girne Limanı mendireği civarında battı. Berova'yla birlikte teknede bulunan 7 kişinin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldığı veya yüzerek kurtulduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

23 Temmuz 2017 Pazar 00:23
Şoke eden olay! Bakan ölümden döndü

Bakan Berova, iki oğlu ve dört misafiri ile  birlikte toplam yedi kişinin bulunduğu teknenin batma tehlikesi üzerine süratle bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik ekipleri, teknedeki 5 kişiyi kurtararak karaya çıkardı. Bakan Berova ve bir kişi ise yüzerek karaya çıktığı ve tümünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Özdemir Berova'ya ait tekne tamamen battı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Berova, "hepimiz çok iyiyiz. Teknemiz alabora oldu" dedi. 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 00:23
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