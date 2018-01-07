Şoke eden İsrail gerçeği! Bu kadar alçaklık olmaz

Batı'nın en büyük tiyatrolarından olan DEAŞ, bu sefer de Hamas'a savaş açtı. İsrail zulmü altında yaşam mücadelesi veren Filistinlilere destek vermektense Filistinlilerin hakkını savunan Hamas'a savaş açan DEAŞ'ın gerçek yüzü gün gibi ortaya çıktı. Mısır'ın Sina yarımadasında etkili olan DEAŞ'lı teröristler, kaydettiği 22 dakikalık infaz videosuyla Hamas’a savaş ilan etti.

Teröristler, Hamas'ın askeri kanadıyla işbirliği yaptığını iddia ettikleri eski bir örgüt militanını infaz etti. Gazze'de kontrolü elinde tutan Hamas, bölgedeki DEAŞ üyelerini daha önce defalarca bozguna uğratmıştı. Bölgede güçlü olan Hamas, Sina yarımadasında Mısır’la ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor.

BOMBALAMA TALİMATI

Güneş'in haberine göre, ABD merkezli SITE İstihbarat Grubu'nun çevirisini yaptığı 22 dakikalık video, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan tartışmalı konuşmasından kesitlerle başlıyor. Görüntülerin devamında, Gazze'de DEAŞ militanlarının Hamas tarafından katledildiği belirtiliyor ve Kudüs'ü koruyamadıkları gerekçesiyle Hamas'a savaş ilan ediliyor. Videoda Hamas, “Kafir Batı'nın izinden gitmekle” suçlanıyor. Videoda eli bıçaklı bir DEAŞ üyesi “Onlara asla teslim olmayın. Patlayıcı, susturuculu tabanca ve yapışkanlı bombalar kullanın. Mahkemelerini, güvenlik bölgelerini bombalayın” ifadelerini kullanıyor.

SINIRA YUVALANDILAR

DEAŞ’in yayınladığı videonun Mısır'la Gazze arasında bulunan Ebu Salim bölgesinde çekildiği ortaya çıktı. Bölge tamamen İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Videoda yer alan bazı kısımlarda İsrail’in askeri baz istasyonu görülüyor. DEAŞ’ın İsrail ve Başbakanı Benjamin Netanhu güdümünde hareket ettiği görüntülerle belirlendi. Teröristlerin konuşlandığı alanda yer alan Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı Gazze’ye açılıyor. Kerm Ebu Salim bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Sınır kapısı çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

DEAŞ’lı teröristler geçtiğimiz günlerde yayınladıkları videoyla, Hamas’a savaş ilan etmişti. Hollywood kurgusu olduğu ortaya çıkan infaz videolarına bir yenisini ekleyen DEAŞ, yeni platosunu İsrail’in kontrolündeki Ebu Salim bölgesine kurdu.