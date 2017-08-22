Şoke eden ifade! Daha büyük eylem yapacaktık

Barcelona'da gerçekleştirilen terör saldırısında bir gün önce Alcanar'da bir evde gerçekleşen patlamadan yaralı olarak kurtulan Muhammed Huli Chemlal, İspanyol mahkemesinde şok bir ifade verdi.

Chemlal mahkemede verdiği ifadede, şehirde patlayıcıların da kullanılacağı çok daha büyük bir eylem hazırlığında olduklarını itiraf etti.

Geçtiğimiz Perşembe günü, Barcelona'nın ünlü Las Ramblas caddesinde bir minibüs kalabalığın üzerine sürmüş, terör saldırısında 15 kişi hayatını kaybetmiş 120 kişi de yaralanmıştı.