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Şoke eden görüntülerin ardından flaş karar!

Karaman'da gittiği kokoreççide kendileriyle ilgilenilmediği iddiasıyla garsonu tokatlayıp, tartıştığı iş yeri sahibini yumruklayarak başına tabanca doğrultan komiser yardımcısı E.E.'nin tabancasına el kondu.

04 Şubat 2018 Pazar 16:17
Şoke eden görüntülerin ardından flaş karar!

Karaman Valiliği, E.E. ve olayı karışan diğer polis memuru B.Ş., hakkında adli soruşturmanın yanı sıra idari soruşturma başlatıldığı ve soruşturma için de müfettiş istendiğini açıkladı.

Olay, Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Konya Emniyet Müdürlüğü Bosna Hersek Polis Merkezi'nde görevli komiser yardımcısı E.E. ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekât polisi B.Ş., izinlerini geçirmek için geldikleri Karaman'da, iki meslektaşıyla birlikte, Fatih Taşkıran'a ait kokoreççiye gitti. Komiser yardımcısı E.E. yemek yerken, yanına garsonu çağırdı ve iddiaya göre 'Neden bizimle daha çok ilgilenmiyorsunuz?' diyerek kulağını çekip, tokat attı.

İŞ YERİ SAHİBİNİN BAŞINA TABANCA DOĞRULTTU

Yemeğin ardından 4 polis, hesabı ödemek için kasaya gitti. Kasada duran işyeri sahibi Fatih Taşkıran, E.E.'ye, 'Elemanımızın bir kusuru mu oldu, neden tokat attınız?' diye sordu. E.E. de tepki gösterip, Taşkıran'ı yumrukladı. Taşkıran da kasanın yanındaki kolonya şişesiyle polise vurarak karşılık verdi. Arbede sırasında E.E., beylik tabancasını çıkartıp Taşkıran'ın başına doğrulttu. Diğer polis memuru B.Ş. de garsona saldırıp, dövdü. Kavga, içerideki bir polis memuru ve diğer iş yeri çalışanlarının araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sırasında müşteriler ise korkup, panik içinde dışarı çıktı.

TABANCASINA EL KONULDU

Olayın ardından ifadeleri alınıp, serbest bırakılan 4 polisten Komiser Yardımcısı E.E.'nin silahına el konuldu. Karaman Valiliği de E.E. ve B.Ş. hakkında adli soruşturmanın yanı sıra, idari soruşturma başlatıldığını ve soruşturma için de müfettiş istendiğini açıkladı. Valilik, işletme sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda yaşanan, dışarıda da devam eden olay sırasında polislerden biri tarafından havaya 2 el ateş edildiğinin tespit edildiğini belirtti.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 16:17
  1. Karaman Valiliği

YORUM YAZ

  • Abdulkadir DOĞRULARAbdulkadir DOĞRULAR53 dk önce
    Şerefli kolluk kuvvetleri bu olayda görüldüğü gıbi değildir az da olsa böyle hazımsız yakışıksız kişiler her meslekte olduğu gibi burdada çıkıyor yapılack tek şey ört bas etmeden meslekten atacaksın ne hali varsa görsün ekmek parasına uğraş veren insanlara mafyavari davranacaksın ve bunuda delikanlılık kavramını kenara bırakıp silah çekeceksın bre gafil çok delıkanlısın bilegine güvende görelim ,,,
  • AliAli1 sa önce
    Bu adami atacaksin polislikten eger yapamiyorsan namusunla gunde 20 30 tlye ekmeginin pesinde olan garsona tokat atacak kadar kuculduysen birak onurlu meslegi kirletme senin akranlarin doguda sehit duserken carpisirken sen genc gururu olan bir gence toplum icinde tokat atiyosun benim icin 1 kurus etmez adamsin
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